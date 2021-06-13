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    «Воины Тэджу» получат первую пробоину?

    Южная Корея — Ливан. Прогноз и ставка (к. 2.08) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 13 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Южная Корея — Ливан
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    Сборная Южной Кореи
    13 июня в заключительном туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Южной Кореи на своем поле примет команду Ливана. Начало встречи — в 09:00 по мск. Южная Корея — Ливан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Южная Корея

    Сборная Южной Кореи с 13 набранными очками возглавляет свою группу, не пропустив еще в этом турнире ни одного гола, а забила 20. Для сохранения этой позиции ей будет достаточно на проиграть в этой игре.

    Текущую отборочную компанию «Воины Тэджу» начали с двух викторий подряд, поочередно в гостях обыграв Туркменистан 2:0 и на своей территории сборную Шри-Ланки со счетом 8:0.

    В третьей игре группы корейцы расписали выездную мировую с Ливаном 0:0. После ковидного перерыва они поочередно по 5:0 справились с туркменами и Шри-Ланкой.

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    Перед этими поединками Корея еще в марте провела контрольный поединок, где была разгромлена сборной Японии со счетом 0:3.

    Ливан

    У сборной Ливана на счету 10 баллов и вторая позиция. На текущий момент она возглавляет рейтинг вторых мест, что дает ей право рассчитывать на выход в следующий раунд. Однако поражение может оставить ее за бортом.

    Стартовали «кедры» в текущей отборочной компании с двух викторий подряд, поочередно одолев 2:1 дома Туркменистан и 3:0 на выезде Шри-Ланку. В третьем туре они расписали мировую 0:0 со своим предстоящим оппонентом.

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    • В постковидный период ливанцы также провели два поединка. Сперва они одолели 3:2 Шри-Ланку, а потом с таким же счетом проиграли туркменам.

    За 11 очных встреч в семи случаях побеждали корейцы, три раза они расписывали мировые и только одну встречу выиграли ливанцы.

    Прогноз и ставка на Южная Корея — Ливан

    В этом поединке букмекеры безоговорочно верят в успех хозяев. На победу Южной Кореи предлагают — 1.18.

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    На викторию Ливана дают — 11.00, ничья оценена — в 5.50.

    Победа корейцев в этой игре не вызывает ни у кого сомнения, но все же ожидаем, что они пропустят первый гол в этой компании. Наш прогноз на данную встречу — П1 + обе забьют.

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