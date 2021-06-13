Австрия
Австрия квалифицировалась в финальную часть континентального первенства, заняв второе место в группе, оказавшись ниже Польши. В 10 поединках она шесть раз выиграла, трижды уступила и раз сыграла вничью, забила 19 мячей, пропустила только девять.
В Лиге наций «красно-белые» выступили удачно, поднявшись из дивизиона Б до дивизиона А. В квартете с Норвегией, Румынией и Северной Ирландией они набрала 13 очков в шести матчах при разнице мячей 9:3.
В этом году австрийцы успели провести пять встреч. Еще в марте они в отборочном турнире к ЧМ-2022 они расписали гостевую мировую с Шотландией 2:2, одолели дома Фареры 3:1 и проиграли 0:4 в родных стенах Дании.
А уже непосредственно перед стартом Евро сборная Австрии потерпела в товарняке выездное фиаско от Англии со счетом 0:1 и расписала безголевую мировую со Словакией на своем поле.
Северная Македония
Сборная Северной Македонии через традиционный отбор не пробилась на Евро-2020, а сделала это по квоте Лиги наций, оказавшись победителем 2-раундного плей-офф, одолев поочередно 2:1 Косово и 1:0 Грузию.
Затем в рамках Лиги наций македонцы второго розыгрыша Лиги наций заняли второе место в одной из групп дивизиона С, проиграв борьбу Армении. В шести играх они забили девять голов при восьми пропущенных.
В этом календарном году «золотисто-красные» сперва в отборе ЧМ-2022 уступили 2:3 в гостях Румынии, после чего поочередно одолели дома 5:0 Лихтенштейн и сенсационно обыграли 2:1 Германию на ее поле.
1 июня Македония в товарищеской игре в родных стенах расписала мировую со Словенией 1:1, а также разгромила сборную Казахстана со счетом 4:0.
Между собой эти команды сыграли два поединка,
Ставка
В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 2 предлагают поставить с коэффициентом 1.80, а на низовой исход дают 2.12.
Победа в этом матче даст хороший шанс на выход в следующий раунд. Поэтому командам нет особого смысла отсиживаться в обороне, что должно вылиться в не один забитый мяч. Наша ставка — ТБ 2,0.