Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССРСказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021 Англия — один из главных фаворитов ЧЕ-2020Англия на Евро: почти идеальный состав, звездный форвард и статус фаворита Рафаэль Надаль«Ролан Гаррос». Гауфф и Крейчикова впервые вышли в 1/4-ю, Джокович сыграет с Музетти, Надаль против Синнера
  • 16:18
    • Кудряшов точно пропустит две игры на Евро-2020
  • 16:07
    • «Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом
  • 14:08
    • 17-летняя Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 13:39
    • Фетисов: Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся
  • 13:21
    • Крейчикова разгромила Стивенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 12:47
    • Стало известно имя нового главного тренера сборной Белоруссии
  • 12:17
    • ЦСКА может приобрести полузащитника «Спортинга»
    Все новости спорта

    Как сыграет последний спарринг перед Евро-2020 Испания?

    Испания — Литва. Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сборная Литвы
    Прогноз и ставки на Испания — Литва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Испания принимает Литву в Леганесе
    8 июня в Леганесе сборная Испании сыграет с национальной командой Литвы в контрольном поединке. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. Испания — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Испания

    Сборная Испании готовится к чемпионату Европы по футболу, на групповом этапе которого она сыграет со Швецией, Польшей и Словакией.

    С начала 2020 года «Фурия роха» проиграла только Украине (0:1), но даже эта неудача не помешала ей занять первое место в группе А4 Лиги наций-2020/21.

    В этом году подопечные Луиса Энрике провели четыре матча в рамках квалификации ЧМ-2022. Сначала они поделили очки с Грецией (1:1), а затем обыграли Грузию (2:1) и Косово (3:1), а также разошлись миром с Португалией (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Таким образом, пиренейцы не проигрывают семь поединков кряду во всех турнирах при трех победах и четырех ничьих.

    Литва

    Литва провела в квалификации на мундиаль два матча. В гостевом поединке проиграла Швейцарии (0:1), после чего дома — Италии (0:2).

    Перед началом выступлений в квалификации на чемпионат мира коллектив потерпел разгромное поражение от сборной Косова (0:4) в товарищеской встрече.

  • На Евро без игроков «Реала». Серхио Рамос будет болеть за Испанию по телевизору
  • Главный тренер «фурии рохи» Луис Энрике назвал имена футболистов, которые поедут на чемпионат Европы
  • 25/05/2021

    • После старта в отборе на мундиаль коллектив провел два поединка в Кубке Балтии. Сперва он уступил дома Эстонии (0:1) и Латвии (1:3).

    Таким образом, сборная проиграла пять предыдущих матчей кряду во всех турнирах, где не сумела забить ни одного мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,16.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Успех гостей оценивается в 17,00, ничья — в 7,90.

    Наши прогноз и ставка — Испания выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Надаль — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Украина — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Иран — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Узбекистан — Сингапур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Германия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.56
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.78
  • Прогноз на матч Костюк — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Венгрия — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Канада
  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
    • 03:06 04/06/2021     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • 02:34 02/06/2021     Где смотреть Евро-2020?
  • Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2020?
    • 01:50 04/06/2021
    Испания — Литва: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 08.06.2021. Прогнозы на футбол. Как сыграет последний спарринг перед Евро-2020 Испания?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры