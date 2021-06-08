8 июня в Леганесе сборная Испании сыграет с национальной командой Литвы в контрольном поединке. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. Испания — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Сборная Испании готовится к чемпионату Европы по футболу, на групповом этапе которого она сыграет со Швецией, Польшей и Словакией.

С начала 2020 года «Фурия роха» проиграла только Украине (0:1), но даже эта неудача не помешала ей занять первое место в группе А4 Лиги наций-2020/21.

В этом году подопечные Луиса Энрике провели четыре матча в рамках квалификации ЧМ-2022. Сначала они поделили очки с Грецией (1:1), а затем обыграли Грузию (2:1) и Косово (3:1), а также разошлись миром с Португалией (0:0).

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Таким образом, пиренейцы не проигрывают семь поединков кряду во всех турнирах при трех победах и четырех ничьих.

Литва

Литва провела в квалификации на мундиаль два матча. В гостевом поединке проиграла Швейцарии (0:1), после чего дома — Италии (0:2).

Перед началом выступлений в квалификации на чемпионат мира коллектив потерпел разгромное поражение от сборной Косова (0:4) в товарищеской встрече.

После старта в отборе на мундиаль коллектив провел два поединка в Кубке Балтии. Сперва он уступил дома Эстонии (0:1) и Латвии (1:3).

Таким образом, сборная проиграла пять предыдущих матчей кряду во всех турнирах, где не сумела забить ни одного мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,16.

Успех гостей оценивается в 17,00, ничья — в 7,90.

Наши прогноз и ставка — Испания выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,85.