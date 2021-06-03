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    Обыграет ли Украина гостей из Северной Ирландии?

    Украина — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.67) и ставки на футбольный товарищеский матч 3 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Украина — Северная Ирландия
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    Виктор Цыганков
    В четверг, 3 июня, сборная Украины примет команду Северной Ирландии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на «Днепр-Арене», начнется в 21:00 по московскому времени. Украина — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 03 Июня 2021 года
    Украина
  • Киев
    •  Украина 21:00 Северная Ирландия Северная Ирландия
  • Лига наций УЕФА. B1
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    Коэффициенты на матч
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  • Ставка!
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    Украина

    Сборная Украины ведет подготовку к предстоящему чемпионату Европы, где она сыграет в одной группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

    Прошлый год вышел для подопечных Андрея Шевченко в целом неудачным, так как они заняли последнее место в группе А4 Лиги наций, из-за чего понизились в классе.

    Тут важно заметить, что они отметились победами над Швейцарией (2:1) и Испанией (1:0), однако ответная игра со швейцарцами не состоялась из-за коронавируса у игроков желто-синей команды, которая получила техническое поражение, ставшее ключевым.

    В отборе к ЧМ-2022 Украина поочередно сыграла вничью с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном, а накануне с таким же счетом завершилась контрольная встреча против Бахрейна (1:1).

    Календарь и таблица Евро-2020

    Среди травмированных у украинцев значатся Виктор Корниенко, Сергей Болбат, Никита Бурда, Артем Шабанов, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Александр Андриевский и Артем Кравец.

    Северная Ирландия

    Сборная Северной Ирландии на Евро-2020 не отобралась, поэтому матч против Украины станет для нее последним этим летом.

    Весь прошлый год «зелено-белая армия» не могла победить, поэтому неудивительно, что она стала последней в группе B1 Лиги наций и тоже переместилась в низший дивизион.

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    • В квалификации ЧМ-2022 команда Иана Бараклафа проиграла Италии (0:2), а также разошлась миром с Болгарией (0:0).

    В мартовском товарищеском матче Северная Ирландия уступила США (1:2), а 30 мая одержала долгожданную победу, разгромив Мальту (3:0).

    Среди травмированных в сборной значится только Конор Вашингтон, представляющий «Чарльтон».

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа Украины — 1.58, победа Северной Ирландии — 6.40, ничья — 3.80.

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    «Зелено-белая армия» на прошлой неделе уверенно разобралась с Мальтой, но это не тот соперник, по которому можно судить о форме подопечных Иана Бараклафа.

    Учитывая то, как играли обе сборные с начала 2020 года, можно предположить, что встреча не будет слишком результативной, поэтому наш прогноз и ставка — «сборная Украины не проиграет и тотал меньше 2,5» за 1.67.

    В целом же ожидаем минимальной победы «желто-синих», так что еще один вариант — «победа сборной Украины ровно в один мяч» за 3.10.

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    Украина — Северная Ирландия: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 03.06.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Украина гостей из Северной Ирландии?
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