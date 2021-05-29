«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» как никогда близок к завоеванию своего первого в истории еврокубка. Пеп Гвардиола вывел свою команду в решающий матч Лиги чемпионов без единого поражения, одержав 11 побед в 12 сыгранных встречах.
Этой весной «горожане» устранили со своего пути менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0, 2:0), дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1) и «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0).
«Сити» также оформил чемпионство в Англии, опередив ближайшего преследователя на 12 очков, и завоевал Кубок лиги, одолев в финале «Тоттенхэм» (1:0).
После травмы у «Манчестер Сити» восстанавливается Илкай Гюндоган, пропустивший матч против «Эвертона» (5:0) в заключительном туре АПЛ.
«Челси»
«Челси» уже выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году, но, конечно же, не против повторить тот успех после смены поколений.
По ходу сезона Томас Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда на посту наставника команды, и это дало определенные результаты.
Да, «Челси» проиграл «Лестеру» (0:1) в финале Кубка Англии, зато «синие» финишировали в топ-4 английской Премьер-лиги и обеспечили себе попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
К слову, в 38-м туре АПЛ «синие» неожиданно проиграли «Астон Вилле» (1:2), и если бы не победа «Тоттенхэма» над «лисами», то «Челси» финишировал бы пятым.
В Лиге чемпионов этой весной лондонцы поочередно прошли «Атлетико» (1:0, 2:0), «Порту» (2:0, 0:1) и «Реал» (1:1, 2:0).
В лазарете «Челси» находились Эдуар Менди и Нголо Канте, но они уже возобновили тренировки, так что к субботе должны быть в строю.
Ставка
Букмекеры не ожидают от команд результативной игры: тотал меньше 2,5 — 1.66, тотал больше 2,5 — 2.36.
В этом сезоне соперники трижды встречались с друг другом. В январе победили «горожане» 3:1, а в апреле и мае — «синие» со счетом 1:0 и 2:1.
Как видим, в двух случаях из трех они забивали больше двух мячей. Но что же нас ждет в финале Лиги чемпионов?
Нам кажется, что команды сыграют максимально осторожно, и даже если кто-то допустит грубую ошибку и пропустит, то не будет сразу же рисковать и идти активно в атаку. Цена любого гола просто огромна, так что ожидайте рационального футбола. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 2» за 2.13.
Еще один интересный вариант — «тотал первого тайма меньше 1». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.66.