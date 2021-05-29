В субботу, 29 мая, «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в финале Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Драгау» в Порту, начнется в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» как никогда близок к завоеванию своего первого в истории еврокубка. Пеп Гвардиола вывел свою команду в решающий матч Лиги чемпионов без единого поражения, одержав 11 побед в 12 сыгранных встречах.

Этой весной «горожане» устранили со своего пути менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0, 2:0), дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1) и «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0).

«Сити» также оформил чемпионство в Англии, опередив ближайшего преследователя на 12 очков, и завоевал Кубок лиги, одолев в финале «Тоттенхэм» (1:0).

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После травмы у «Манчестер Сити» восстанавливается Илкай Гюндоган, пропустивший матч против «Эвертона» (5:0) в заключительном туре АПЛ.

«Челси»

«Челси» уже выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году, но, конечно же, не против повторить тот успех после смены поколений.

По ходу сезона Томас Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда на посту наставника команды, и это дало определенные результаты.

Да, «Челси» проиграл «Лестеру» (0:1) в финале Кубка Англии, зато «синие» финишировали в топ-4 английской Премьер-лиги и обеспечили себе попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

К слову, в 38-м туре АПЛ «синие» неожиданно проиграли «Астон Вилле» (1:2), и если бы не победа «Тоттенхэма» над «лисами», то «Челси» финишировал бы пятым.

В Лиге чемпионов этой весной лондонцы поочередно прошли «Атлетико» (1:0, 2:0), «Порту» (2:0, 0:1) и «Реал» (1:1, 2:0).

В лазарете «Челси» находились Эдуар Менди и Нголо Канте, но они уже возобновили тренировки, так что к субботе должны быть в строю.

Ставка

Букмекеры не ожидают от команд результативной игры: тотал меньше 2,5 — 1.66, тотал больше 2,5 — 2.36.

В этом сезоне соперники трижды встречались с друг другом. В январе победили «горожане» 3:1, а в апреле и мае — «синие» со счетом 1:0 и 2:1.

Как видим, в двух случаях из трех они забивали больше двух мячей. Но что же нас ждет в финале Лиги чемпионов?

Нам кажется, что команды сыграют максимально осторожно, и даже если кто-то допустит грубую ошибку и пропустит, то не будет сразу же рисковать и идти активно в атаку. Цена любого гола просто огромна, так что ожидайте рационального футбола. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 2» за 2.13.

Еще один интересный вариант — «тотал первого тайма меньше 1». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.66.