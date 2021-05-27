В шестом туре группового этапа Кубка Либертадорес чилийский клуб «Универсидад Католика» на своем поле сыграет с колумбийским «Атлетико Националь». Игра пройдет 27 мая, начало — в 05:00 по мск. «Универсидад Католика» — «Атлетико Националь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Универсидад Католика»

По итогам пяти туров группового этапа «Универсидад Католика» с 6 очками идет на второй позиции, от лидера коллектив отстает сильно, а конкуренты находятся на расстоянии одного балла.

Начала турнир чилийская команда с двух поражений подряд с одинаковым счетом по 0:2 от предстоящего противника в гостях и домашнего от «Аргентинос Хуниорс».

После этого клуб из Сантьяго поочередно одолел уругвайский «Насьональ» (3:1) и аргентинцев (1:0) на их арене. В минувшем туре он потерпел выездное фиаско от уругвайцев со счетом 0:1.

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К данному поединку «Универсидад Католика» подходит после поражения от «Униона» (2:3) в чемпионате Чили, где коллектив идет на шестом месте, но лидеру уступает всего лишь один пункт.

«Атлетико Националь»

«Атлетико Националь» стартовал в текущем розыгрыша Кубка Либертадорес с квалификации, в которой он преодолел два этапа до групповой стадии.

В отборе колумбийский коллектив поочередно прошел парагвайский клуб «Гуарани» (3:0 и 2:0), а также еще одну команду из Парагвая — «Либертад» (4:1 и 0:1).

На группой стадии «зелено-белые» после пяти туров идут третьими, имея в своем активе пять баллов. Они смогли обыграть дома «Универсидад Католика» (2:0), проиграли «Аргентинос Хуниорс» в родных стенах — 0:2.

А еще коллектив из города Медельин дважды поделил очки с «Насьоналем» (4:4 и 0:0). В прошлом игровом дне он минимально проиграл на выезде аргентинцам — 0:1.

На внутренней арене «Атлетико Националь» накануне завершил выступление на стадии 1/4 финала Апертуры, уступив в 2-матчевом противостоянии «Ла Экидад» — 2:2 и 0:1.

Прогноз и ставка на «Универсидад Католика» — «Атлетико Националь»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Универсидад Католика» предлагают — 2.64.

На викторию «Атлетико Националь» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.50.

В этом поединке оба коллектива устроит только победа. Поэтому стоит ждать атакующей игры с забитыми мячами в обе стороны. Наш прогноз — обе забьют: да.