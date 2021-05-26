26 мая на поле стадиона «Городской» в Гданьске состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Начало поединка в 22:00 по мск. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

В групповом этапе ЛЕ «Вильярреал» с 14 очками и разницей мячей 17-5 занял первое место в группе с «Маккаби Т-А» (11), «Сивассопром» (6) и «Карабахом» (2).

В 1/16 финала испанцы прошли австрийский «РБ Зальцбург» (2:0 в гостях и 2:1 дома), а в 1/8 финала выбили киевское «Динамо», дважды обыграв украинцев со счетом 2:0.

В четвертьфинале «Вильярреал» одолел загребское «Динамо» (1:0 в гостях и 2:1 дома), а в полуфинале прошел лондонский «Арсенал» (2:1 дома и 0:0 в гостях).

В последних матчах Ла лиги подопечные Унаи Эмери разгромили дома «Севилью» (4:0) и в гостях уступили «Реалу» (1:2), дважды пропустив на последних минутах.

Все прогнозы на Лигу Европы

«Вильярреал» финишировал на 7-м месте в таблице Примеры, набрав 58 очков в 38 матчах, разница мячей 60-44. Жерар Морено забил 23 гола. Не сыграют: Чуквуэзе, Иборра и Фойт.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» начал еврокубковый путь в Лиге чемпионов, но занял в своей группе третье место с 9 очками, пропустив в плей-офф ПСЖ и «Лейпциг» (по 12 очков).

В 1/16 финала Лиги Европы манкунианцы выбили «Реал Сосьедад» (4:0 в гостях и 0:0 дома), а в 1/8 финала не без труда прошли «Милан» (1:1 дома и 1:0 в гостях).

В четвертьфинале подопечные Сульшера выбили «Гранаду», одержав две победы со счетом 2:0, а в первом полуфинале одолели «Рому» (6:2 дома и 2:3 в гостях).

В последних матчах АПЛ «МЮ» дома сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) и в гостях победил «Вулверхэмптон» (2:1).

Календарь и таблица Лиги Европы

«МЮ» финишировал на 2-м месте в таблице АПЛ, набрав 74 очка в 38 матчах. Разница мячей 71-43, Фернандеш забил 18. Не сыграют Марсьяль, Джонс, Магуайр, Фред и Мактомини.

Прогноз и ставка

На победу «Вильярреала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.50, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «МЮ» — 1.88.

На то, что «Вильярреал» выиграет финал Лиги Европы дают коэффициент 2.85, за успех «МЮ» — 1.43.

Для «Вильярреала» победа — единственный шанс на еврокубки в следующем сезоне. Тем не менее, прогнозируем, что «МЮ» не проиграет финал .

Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.98 и «МЮ выиграет один из таймов» за 1.48.