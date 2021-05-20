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    Продолжит ли «Атлетико Минейро» побеждать в Кубке Либертадорес?

    «Серро Портеньо» — «Атлетико Минейро». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Кубка Либертадорес 20 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Серро Портеньо» — «Атлетико Минейро»
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    В матче 5 тура групповой стадии Кубка Либертадорес «Серро Портеньо» примет «Атлетико Минейро». Встреча команд состоится в Асунсьоне на поле стадиона «Хенерал Пабло Рохас». Начало 20 мая в 03:00 мск. «Серро Портеньо» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Серро Портеньо»

    Команда занимает второе место в группе H с 7 очками. Положение хозяев вполне выгодное, поскольку за два тура до плей-офф они имеют фору в 4 очка от ближайшего преследователя.

    В турнире «Серро Портеньо» потерпел одно поражение, сыграл вничью и выиграл два раза. Победил коллектив «Америку Де Кали» 2:0 и «Депортиво» Ла-Гуайра 1:0.

    Что касается поражения, то оно было в первом матче с «Атлетико Минейро». Там счет составил 4:0 в пользу бразильцев. С «Депортиво» еще была нулевая ничья.

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    На групповой стадии «Циклоны» забивали мало — 3 гола в четырех матчах при четырех пропущенных.

    «Атлетико Минейро»

    Гости выиграли три встречи подряд, а на старте турнира сыграли вничью. Кроме разгрома предстоящего соперника были победы над «Америкой Де Кали» (2:1) и «Депортиво» (3:1).

    Итого, «Атлетико» набрал 10 очков. Такое количество баллов позволили ему досрочно получить путевку в плей-офф.

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    • «Атлетико Минейро» имеет 10 забитых голов. По этому показателю команда занимает третье место после «Интернасьоналя» (11), «Палмейраса» (11) и «Фламенго» (12).

    С учетом чемпионата Бразилии у «Атлетико» серия из девяти матчей без поражений. Из них 6 побед и 3 ничьи.

    Прогноз и ставки

    На победу «Атлетико» в этом матче букмекеры предлагают 2.23, тогда как на победу «Серро Портеньо» выставили 3.20. Ничья оценивается коэффициентом 3.45.

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    Вряд ли «Атлетико» будет отбывать номер. Беспроигрышная серия команды достигла приличной отметки. Команда наверняка захочет ее продлить.

    Хозяева же выиграли только 2 из 6 последних поединков с учетом чемпионата Парагвая, а в первом круге Кубка крупно уступили. В этом случае стоит сделать ставку на гостей.

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