В матче 5 тура групповой стадии Кубка Либертадорес «Серро Портеньо» примет «Атлетико Минейро». Встреча команд состоится в Асунсьоне на поле стадиона «Хенерал Пабло Рохас». Начало 20 мая в 03:00 мск. «Серро Портеньо» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Серро Портеньо»

Команда занимает второе место в группе H с 7 очками. Положение хозяев вполне выгодное, поскольку за два тура до плей-офф они имеют фору в 4 очка от ближайшего преследователя.

В турнире «Серро Портеньо» потерпел одно поражение, сыграл вничью и выиграл два раза. Победил коллектив «Америку Де Кали» 2:0 и «Депортиво» Ла-Гуайра 1:0.

Что касается поражения, то оно было в первом матче с «Атлетико Минейро». Там счет составил 4:0 в пользу бразильцев. С «Депортиво» еще была нулевая ничья.

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На групповой стадии «Циклоны» забивали мало — 3 гола в четырех матчах при четырех пропущенных.

«Атлетико Минейро»

Гости выиграли три встречи подряд, а на старте турнира сыграли вничью. Кроме разгрома предстоящего соперника были победы над «Америкой Де Кали» (2:1) и «Депортиво» (3:1).

Итого, «Атлетико» набрал 10 очков. Такое количество баллов позволили ему досрочно получить путевку в плей-офф.

«Атлетико Минейро» имеет 10 забитых голов. По этому показателю команда занимает третье место после «Интернасьоналя» (11), «Палмейраса» (11) и «Фламенго» (12).

С учетом чемпионата Бразилии у «Атлетико» серия из девяти матчей без поражений. Из них 6 побед и 3 ничьи.

Прогноз и ставки

На победу «Атлетико» в этом матче букмекеры предлагают 2.23, тогда как на победу «Серро Портеньо» выставили 3.20. Ничья оценивается коэффициентом 3.45.

Вряд ли «Атлетико» будет отбывать номер. Беспроигрышная серия команды достигла приличной отметки. Команда наверняка захочет ее продлить.

Хозяева же выиграли только 2 из 6 последних поединков с учетом чемпионата Парагвая, а в первом круге Кубка крупно уступили. В этом случае стоит сделать ставку на гостей.