«Тоттенхэм» встретится на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 20:00 мск. «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» за два тура до финиша находится в турнирной таблице АПЛ на шестом месте.

Теоретически «шпоры» еще могут побороться даже за путевку в ЛЧ, но это чересчур уж фантастический сценарий.

Скорее всего, «Тоттенхэм» снова окажется в Лиге Европы. На большее лондонский клуб в этом сезоне и не наиграл.

В прошлом туре «Тоттенхэм», который после увольнения Жозе Моуринью возглавляет 29-летний Райан Мэйсон, одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» — 2:0.

«Тоттенхэм» одержал шесть побед в семи предыдущих матчах на своем поле.

«Астон Вилла»

Тем временем «Астон Вилла» находится на 11-й строчке. У команды Дина Смита была возможность побороться даже за место в топ-6, но в какой-то момент она, по всей видимости, решила, что ей и в середине таблицы вполне комфортно.

Весной «Астон Вилла» одержала лишь две победы в рамках АПЛ. Причиной спада стала в том числе и травма Джека Грилиша, который пропустил несколько месяцев.

Все прогнозы на АПЛ

На прошлых выходных клуб из Бирмингема уступил в гостях «Кристал Пэлас» (2:3), продлив безвыигрышную серию до трех матчей.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Астон Виллы» — за 6.45.

«Астон Вилла» довольно бодрая команда, легко «Тоттенхэму» точно не будет. Так почти всегда в матчах против команд, которым уже ничего не надо.

Ставка — победа «Тоттенхэма» + обе команды забьют за 2.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.80.