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    «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» проведут бодренький матч?

    «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.87) и ставки на чемпионат Англии 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»
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    Гарет Бейл
    «Тоттенхэм» встретится на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 20:00 мск. «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Мая 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 20:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.60
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» за два тура до финиша находится в турнирной таблице АПЛ на шестом месте.

    Теоретически «шпоры» еще могут побороться даже за путевку в ЛЧ, но это чересчур уж фантастический сценарий.

    Скорее всего, «Тоттенхэм» снова окажется в Лиге Европы. На большее лондонский клуб в этом сезоне и не наиграл.

    В прошлом туре «Тоттенхэм», который после увольнения Жозе Моуринью возглавляет 29-летний Райан Мэйсон, одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» — 2:0.

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    • «Тоттенхэм» одержал шесть побед в семи предыдущих матчах на своем поле.

    «Астон Вилла»

    Тем временем «Астон Вилла» находится на 11-й строчке. У команды Дина Смита была возможность побороться даже за место в топ-6, но в какой-то момент она, по всей видимости, решила, что ей и в середине таблицы вполне комфортно.

    Весной «Астон Вилла» одержала лишь две победы в рамках АПЛ. Причиной спада стала в том числе и травма Джека Грилиша, который пропустил несколько месяцев.

    Все прогнозы на АПЛ

    На прошлых выходных клуб из Бирмингема уступил в гостях «Кристал Пэлас» (2:3), продлив безвыигрышную серию до трех матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Астон Виллы» — за 6.45.

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    «Астон Вилла» довольно бодрая команда, легко «Тоттенхэму» точно не будет. Так почти всегда в матчах против команд, которым уже ничего не надо.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» + обе команды забьют за 2.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.80.

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