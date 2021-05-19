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    «Ньюкасл» одолеет «клинков»?

    «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, АПЛ, 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Каллум Уилсон
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 20:00 мск. «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Мая 2021 года
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  • Шеффилд
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.85
  • Ставка!
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» нынешний чемпионат почти провалил. «Сорокам» лишь совсем недавно обеспечить себе место в АПЛ на грядущий сезон.

    Хотя все куда прозаичнее. Вылетать и без «сорок» было кому, вот к примеру — сопернику команды в этом матче.

    В минувшем туре «Ньюкасл» дал бой чемпиону. Между тем, «Манчестер Сити» выиграл с боевым счетом 3:4.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ньюкасл» уже давно без задач. Команда может подняться разве что на 15 строчку, но что это дает?!

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Клинки» стартовали провально, и продолжили в том же духе осенью. Уже тогда стало очевидно, что место в АПЛ команда не сохранит.

    «Шеффилд Юнайтед» завершает чемпионат на последнем месте. Лишь 20 набранных очков — ужасный показатель.

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    • Вот только «клинки» пытаются громко хлопнуть дверями. В минувшем туре команда это доказала на деле.

    На выезде минимально был обыгран «Эвертон». Причем до того команда дважды проиграла «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэму».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ньюкасл» за 1.70, на ничью за 3.90, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 4.75.

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    Хозяева и так выступили неудачно, но почему бы напоследок не обыграть аутсайдера?!

    У «клинков» — та же мотивация, но повторить трюк минувшего тура уже не удастся.

    Хозяева явно не повторят ошибок «Эвертона» в минувшем туре. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 1.70.

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