«Ньюкасл»
«Ньюкасл» нынешний чемпионат почти провалил. «Сорокам» лишь совсем недавно обеспечить себе место в АПЛ на грядущий сезон.
Хотя все куда прозаичнее. Вылетать и без «сорок» было кому, вот к примеру — сопернику команды в этом матче.
В минувшем туре «Ньюкасл» дал бой чемпиону. Между тем, «Манчестер Сити» выиграл с боевым счетом 3:4.
«Ньюкасл» уже
«Шеффилд Юнайтед»
«Клинки» стартовали провально, и продолжили в том же духе осенью. Уже тогда стало очевидно, что место в АПЛ команда не сохранит.
«Шеффилд Юнайтед» завершает чемпионат на последнем месте. Лишь 20 набранных очков — ужасный показатель.
Вот только «клинки» пытаются громко хлопнуть дверями. В минувшем туре команда это доказала на деле.
На выезде минимально был обыгран «Эвертон». Причем до того команда дважды проиграла «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэму».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ньюкасл» за 1.70, на ничью за 3.90, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 4.75.
Хозяева и так выступили неудачно, но почему бы напоследок не обыграть аутсайдера?!
У «клинков» — та же мотивация, но повторить трюк минувшего тура уже не удастся.
Хозяева явно не повторят ошибок «Эвертона» в минувшем туре. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 1.70.