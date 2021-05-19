«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 20:00 мск. «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» нынешний чемпионат почти провалил. «Сорокам» лишь совсем недавно обеспечить себе место в АПЛ на грядущий сезон.

Хотя все куда прозаичнее. Вылетать и без «сорок» было кому, вот к примеру — сопернику команды в этом матче.

В минувшем туре «Ньюкасл» дал бой чемпиону. Между тем, «Манчестер Сити» выиграл с боевым счетом 3:4.

Все прогнозы на АПЛ

«Ньюкасл» уже давно без задач . Команда может подняться разве что на 15 строчку, но что это дает?!

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» стартовали провально, и продолжили в том же духе осенью. Уже тогда стало очевидно, что место в АПЛ команда не сохранит.

«Шеффилд Юнайтед» завершает чемпионат на последнем месте. Лишь 20 набранных очков — ужасный показатель.

Вот только «клинки» пытаются громко хлопнуть дверями. В минувшем туре команда это доказала на деле.

На выезде минимально был обыгран «Эвертон». Причем до того команда дважды проиграла «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэму».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ньюкасл» за 1.70, на ничью за 3.90, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 4.75.

Хозяева и так выступили неудачно, но почему бы напоследок не обыграть аутсайдера?!

У «клинков» — та же мотивация, но повторить трюк минувшего тура уже не удастся.

Хозяева явно не повторят ошибок «Эвертона» в минувшем туре. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 1.70.