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    Обыграет ли «Манчестер Юнайтед» обреченного на вылет аутсайдера?

    «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 18 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»
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    Бруну Фернандеш и Эрон Уан-Биссака
    Во вторник, 18 мая, «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм» в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начнется в 20:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Мая 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 20:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 5.50
  • 2
  • 7.80
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 70 очков.

    «Красные дьяволы» в национальном первенстве одержали 20 побед, десять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

    В конце прошлой недели подопечные Уле Гуннара Сульшера могли похвастаться беспроигрышной серией из 14 матчей АПЛ, однако за этим последовали поражения от «Лестера» (1:2) и «Ливерпуля» (2:4).

    Футболисты «Юнайтед» выполнили задачу по попаданию в топ-4 Премьер-лиги, поэтому в двух оставшихся турах могут расслабиться и сэкономить силы на предстоящий финал Лиги Европы с «Вильярреалом».

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    После травм у «красных дьяволов» восстанавливаются Фил Джонс, Гарри Магуайр, Антони Марсьяль и Дэниел Джеймс.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 27 баллами.

    На счету «дачников» пять побед, 12 ничьих и 19 поражений в 36 турах первенства.

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    • В восьми предыдущих встречах подопечные Скотта Паркера набрали всего одно очко, сыграв вничью с «Арсеналом» (1:1). Уже после этой ничьей они успели проиграть «Челси» (0:2), «Бернли» (0:2) и «Саутгемптону» (1:3).

    «Фулхэм» потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, поэтому матчами с «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» попрощается с АПЛ.

    У «дачников» травмы залечивают Теренс Конголо и Том Кэрни.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.39, победа «Фулхэма» — 7.80, ничья — 5.30.

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    Очевидно, что «красные дьяволы» будут доигрывать сезон в АПЛ в экономном режиме, но это не значит, что они будут сливать абсолютно все свои встречи.

    Поражения от мотивированных «Лестера» и «Ливерпуля» еще можно оправдать, а вот подобная неудача в игре с аутсайдером вряд ли понравится фанатам, поэтому полагаем, что манкунианцы будут заряжены на позитивный результат.

    Хорошей новостью для хозяев должно стать то, что «дачники» после официального вылета совсем опустили руки и не способны навязать борьбу даже «Бернли». Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Манчестер Юнайтед" с форой -1,5» за 2.14.

    Также берем «тотал больше 3» за 2.04. «Юнайтед» должен воспользоваться слабой обороной «Фулхэма», хотя гости тоже могут найти возможность для взятия ворот, ведь хозяева будут проводить эксперименты на поле в преддверии важного финала Лиги Европы.

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