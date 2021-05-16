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    Испортит ли «Ахмат» Тедеско прощание со «Спартаком»?

    «Ахмат» — «Спартак». Прогноз, ставка (к. 1.90) на чемпионат России по футболу 16 мая 2021 года

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    Доменико Тедеско
    Грозненский «Ахмат» сыграет на своем поле с московским «Спартаком» в рамках заключительного 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:00 мск. «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Мая 2021 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 14:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Ахмат»

    В начале апреля грозненцы крупно уступили на выезде «Уфе» со счетом 0:3, но вернувшись домой победили «Химки» со счетом 3:1.

    Затем подопечные Талалаева вылетели из Кубка России, проиграв в полуфинале «Крыльям Советов» (0:0, 1:4 по пенальти), а в РПЛ обменялись на выезде голами с «Уралом» (1:1).

    В последних матчах «Ахмат» на выезде проиграл «Ротору» (0:1), а потом обыграл дома уже вылетевший «Тамбов» (3:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 29 туров РПЛ «Ахмат» с 39 очками на 10-м месте. Разница мячей 34-36, Бериша забил 8 голов, еще 7 у Ильина. Не сыграют Уциев, Быстров, Полярус и Швец.

    «Спартак»

    Апрель красно-белые начали с того, что одолели на выезде «Ростов» (3:2), но потом в гостях проиграли в дерби с «Локомотивом» (0:2)

    Затем подопечные Доменико Тедеско крупно проиграл дома «Уфе» (0:3), зато одержали минимальную домашнюю победу в большинстве над ЦСКА (1:0).

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    • В последних матчах «Спартак» одолел на выезде тульский «Арсенал» (2:1) и на своем поле взял верх над «Химками» (2:1).

    После 29 туров «Спартак» с 56 очками на 2-м месте. Разница мячей 54-35, Ларссон забил 15 голов, еще 14 у Соболева. Участие Бакаева, Максименко и Айртона под вопросом.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.20, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Спартака» — 1.90.

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    В первом круге «Спартак» победил дома 2:0. В прошлом сезоне «Ахмат» дома проиграл 1:3, а в гостях уступил 0:3.

    Красно-белые выиграли 4 последних матча с «Ахматом» и 4 последних матча в Грозном. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.70 и ТБ 2,5 за 1.80.

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