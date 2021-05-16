Грозненский «Ахмат» сыграет на своем поле с московским «Спартаком» в рамках заключительного 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:00 мск. «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

В начале апреля грозненцы крупно уступили на выезде «Уфе» со счетом 0:3, но вернувшись домой победили «Химки» со счетом 3:1.

Затем подопечные Талалаева вылетели из Кубка России, проиграв в полуфинале «Крыльям Советов» (0:0, 1:4 по пенальти), а в РПЛ обменялись на выезде голами с «Уралом» (1:1).

В последних матчах «Ахмат» на выезде проиграл «Ротору» (0:1), а потом обыграл дома уже вылетевший «Тамбов» (3:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 29 туров РПЛ «Ахмат» с 39 очками на 10-м месте. Разница мячей 34-36, Бериша забил 8 голов, еще 7 у Ильина. Не сыграют Уциев, Быстров, Полярус и Швец.

«Спартак»

Апрель красно-белые начали с того, что одолели на выезде «Ростов» (3:2), но потом в гостях проиграли в дерби с «Локомотивом» (0:2)

Затем подопечные Доменико Тедеско крупно проиграл дома «Уфе» (0:3), зато одержали минимальную домашнюю победу в большинстве над ЦСКА (1:0).

В последних матчах «Спартак» одолел на выезде тульский «Арсенал» (2:1) и на своем поле взял верх над «Химками» (2:1).

После 29 туров «Спартак» с 56 очками на 2-м месте. Разница мячей 54-35, Ларссон забил 15 голов, еще 14 у Соболева. Участие Бакаева, Максименко и Айртона под вопросом.

Прогноз и ставка

На победу «Ахмата» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.20, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Спартака» — 1.90.

В первом круге «Спартак» победил дома 2:0. В прошлом сезоне «Ахмат» дома проиграл 1:3, а в гостях уступил 0:3.

Красно-белые выиграли 4 последних матча с «Ахматом» и 4 последних матча в Грозном. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет .

Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.70 и ТБ 2,5 за 1.80.