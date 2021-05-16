«Химки»
«Химки» с 44 зачетными пунктами разместились
После зимнего перерыва подмосковный коллектив выступил очень даже неплохо, проиграл только три из десяти проведенных встреч. Последняя неудача состоялась в минувшем туре в Москве от «Спартака» (1:2).
Еще в этом отрезке «красно-черные» одну игру свели вничью и шесть поединков выиграли, что правда пять из них с разницей всего лишь в один мяч.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
В родных стенах «Химки» выступаю хорошо, добыв 28 очков из 44. Команда выиграла девять встреч, один раз сыграла вничью и потерпела четыре неудачи, разница мячей — 17:13.
«Сочи»
Перед заключительным туром «Сочи» идет на
В десяти поединках весенней части турнира «барсы» потерпели три поражения, один поединок свели вничью и добились шести выигрышей, два из них с крупным счетом.
К данному поединку «южане» подходят с серией из четырех побед подряд, где они в гостях справились с «Уфой» (3:2) и «Краснодаром» (3:1), а также в родных стенах одолели ЦСКА и «Ротор» (по 2:1).
Вне родных стен сочинцы в этом чемпионате заработали всего 18 баллов из 52, выиграв пять встреч при трех мировых исходах и шести фиаско, разница забитых и пропущенных — 18:21.
В первом круге эти коллективы на поле «Сочи» расписали мировую со счетом 1:1.
Прогноз и ставка на «Химки» — «Сочи»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают — 1.67.
На викторию «Химок» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.18.
«Сочи» регулярно пропускает, и наверняка, вновь получат пробоину от неуступчивых в родных стенах «Химок», но очками «южане» точно смогут разжиться. Наш прогноз и ставка на эту игру — Х2 + обе забьют: да.