В воскресенье, 16 мая, в заключительном туре российской Премьер-лиги «Химки» в домашнем матче сыграют с «Сочи». Игра начнется в 14:00 по мск. «Химки» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

«Химки» с 44 зачетными пунктами разместились на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, но могут подняться на строку выше, если выиграют свой матч, а «Динамо» проиграет.

После зимнего перерыва подмосковный коллектив выступил очень даже неплохо, проиграл только три из десяти проведенных встреч. Последняя неудача состоялась в минувшем туре в Москве от «Спартака» (1:2).

Еще в этом отрезке «красно-черные» одну игру свели вничью и шесть поединков выиграли, что правда пять из них с разницей всего лишь в один мяч.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В родных стенах «Химки» выступаю хорошо, добыв 28 очков из 44. Команда выиграла девять встреч, один раз сыграла вничью и потерпела четыре неудачи, разница мячей — 17:13.

«Сочи»

Перед заключительным туром «Сочи» идет на пятом еврокубковом месте , но может быть и третьим. Для сохранения хотя бы этой позиции коллективу нужно минимум сыграть вничью.

В десяти поединках весенней части турнира «барсы» потерпели три поражения, один поединок свели вничью и добились шести выигрышей, два из них с крупным счетом.

К данному поединку «южане» подходят с серией из четырех побед подряд, где они в гостях справились с «Уфой» (3:2) и «Краснодаром» (3:1), а также в родных стенах одолели ЦСКА и «Ротор» (по 2:1).

Вне родных стен сочинцы в этом чемпионате заработали всего 18 баллов из 52, выиграв пять встреч при трех мировых исходах и шести фиаско, разница забитых и пропущенных — 18:21.

В первом круге эти коллективы на поле «Сочи» расписали мировую со счетом 1:1.

Прогноз и ставка на «Химки» — «Сочи»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают — 1.67.

На викторию «Химок» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.18.

«Сочи» регулярно пропускает, и наверняка, вновь получат пробоину от неуступчивых в родных стенах «Химок», но очками «южане» точно смогут разжиться. Наш прогноз и ставка на эту игру — Х2 + обе забьют: да.