15 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» в родных стенах примет «Остин». Встреча начнется в 22:30 по мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Остин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне финишировал на десятой позиции в Западной конференции, но в плей-офф не пробился, ограничившись только регулярным чемпионатом.

В текущем первенстве на данный момент после четырех проведенных матчей «галактикос» заработали девять баллов и идут на третьей строке в турнирке Западной конференции.

Стартовал клуб из города ангелов с двух викторий с одинаковым счетом по 3:2, где он переиграл на выезде «Интер Майами» и на своей территории «Нью-Йорк РБ».

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После чего калифорнийцы были разгромлены на выезде «Сиэтлу» со счетом 0:3, а накануне в дерби справились с ФК «Лос-Анджелес», выиграв 2:1.

«Остин»

«Остин» — абсолютный дебютант МЛС. Коллектив был основан только накануне и успел провести четыре официальных поединка в своей истории.

В своей первой игре техасцы потерпели выездное фиаско от ФК «Лос-Анджелес» со счетом 0:2, после чего добились первых побед, одолев в гостях «Колорадо» (3:1) и «Миннесоту» (1:0).

В своей последней сыгранной игре «черно-зеленые» проиграли на выезде «Канзас-Сити» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последней минуте встречи.

В данный момент «Остин» с шестью набранными баллами идет на девятой позиции в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф всего лишь на одно очко.

Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Остин»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лос-Анджелес Гэлакси» предлагают — 2.19.

На викторию ФК «Остин» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.60.

Прогнозируем, что более опытный «ЛА Гэлакси» в родных стенах справится с абсолютным дебютантом лиги. Наша ставка — П1.