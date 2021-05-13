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    Поквитается ли «Эвертон» с «Виллой» за домашнее поражение?

    «Астон Вилла» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Англии 13 мая 2021 года

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    «Эвертон»
    «Эвертон» сыграет на выезде с «Астон Виллой» в рамках перенесенного матча 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 мая, начало — в 20:00 мск. «Астон Вилла» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Мая 2021 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 20:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    «Вилланы» начали апрель с домашней победы над «Фулхэмом» (3:1), после чего проиграли на выезде «Ливерпулю» (1:2), пропустив в компенсированное время.

    Домашний матч с «Манчестер Сити» завершился поражением 1:2, а в матче с «Вест Бромвичем» подопечные Дина Смита ушли от поражения — 2:2.

    В последних матчах «Астон Вилла» в гостях победила «Эвертон» (2:1) и на своем поле уступила «МЮ» (1:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 34 матчей АПЛ «Астон Вилла» на 11-м месте с 48 очками. Разница мячей 49-41, Олли Уоткинс забил 13 голов, но не сыграет, как и Трезеге, Сансон и Грилиш.

    «Эвертон»

    «Ириски» начали апрель с того, что упустили домашнюю победу над «Кристал Пэласом» (1:1), после чего на выезде разошлись миром с «Брайтоном» (0:0).

    Затем подопечные Карло Анчелотти дома сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и на выезде одолели «Арсенал» (1:0).

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  • 10/05/2021

    • В последних матчах «Эвертон» уступил дома «Вилле» (1:2), пропустив в концовке, и в гостях победил «Вест Хэм» (1:0).

    После 34 туров АПЛ «Эвертон» с 55 очками на 8-м месте. Разница мячей 46-42, Доминик Кэлверт-Льюин забил 16 голов. Не сыграют Хамес и Гбамен.

    Прогноз и ставка

    На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Эвертон» — 2.55.

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    В прошлом сезоне «Эвертон» на выезде проиграл 0:2, а дома сыграл 1:1. В 5 последних домашних матчах с «Ирисками» «Вилла» дважды победила и трижды проиграла.

    Ливерпульский клуб лишь раз проиграл в последних матчах. Прогнозируем, что «Эвертон» не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.63 и ТБ 2,5 за 1.81.

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