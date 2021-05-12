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    «Локомотив» — «Крылья Советов». Ставки (к. 1.87) на футбол, Кубок России, 12 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Крылья Советов»
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    Франсуа Камано
    12 мая «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» в финале Кубка России. Игра пройдет на одноименном стадионе в Нижнем Новгороде. Стартовый состав прозвучит в 20:00 мск. «Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 12 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.75
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  • 3.55
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    После убедительной победной серии у «Локомотива» появился небольшой спад в игре. Правда 1:6 от «Зенита» небольшим спадом назвать сложно. После этого «Железнодорожники» провели ничейный поединок с «Динамо».

    В Кубке России команда Марко Николича щелкала соперников, как семечки. Сначала был побежден «Тамбов» (3:0), затем удалось выиграть у «Сочи» (3:1).

    В полуфинале со счетом 2:0 «Красно-зеленые» выиграли у ЦСКА.

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    В двух из трех матчей «Локо» пропустил больше, чем за все остальные выступления в новом году. Помимо шести голов от «Зенита», коллектив пропустил 2 мяча от «Тамбова» (5:2).

    «Крылья Советов»

    Самарцы подходят к матчу с отличным настроением. Согласно таблице ФНЛ, команда отобралась в Премьер-лигу. К тому же перед этой игрой у нее серия из четырех побед подряд.

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    • «Крылья Советов» разгромили московское «Торпедо» (5:1), победили «Акрон» (2:1) и «Спартак-2» (2:0).

    В прошлом поединке со счетом 6:0 подопечные Игоря Осинькина разгромили «Краснодар-2».

  • Нули в московском дерби. «Локомотив» рискует Лигой чемпионов, «Динамо» без еврокубков.
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    • В Кубке России у номинальные гости прошли «Химки» (4:0), «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (1:0 П).

    Ставки

    Коэффициенты расставлены таким образом: 1.87 победа «Локо», 3.50 ничья и 4.60 победа «Крыльев Советов».

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    На победу в финале с учетом возможных дополнительного времени и 11-метровых ударов букмекеры дают такие коэффициенты: 1.44 и 2.95 соответственно.

    «Крылья» будут играть от обороны и постараются как можно дольше разрушать атаки «Локомотива». Но все же у хозяев есть Смолов и Камано, делающие результат, а также вернулся Крыховяк, который должен настроить атакующую игру команды. В игре с «Динамо» его не было. Ставим на победу «Локо».

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