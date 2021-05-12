12 мая «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» в финале Кубка России. Игра пройдет на одноименном стадионе в Нижнем Новгороде. Стартовый состав прозвучит в 20:00 мск. «Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

После убедительной победной серии у «Локомотива» появился небольшой спад в игре. Правда 1:6 от «Зенита» небольшим спадом назвать сложно. После этого «Железнодорожники» провели ничейный поединок с «Динамо».

В Кубке России команда Марко Николича щелкала соперников, как семечки. Сначала был побежден «Тамбов» (3:0), затем удалось выиграть у «Сочи» (3:1).

В полуфинале со счетом 2:0 «Красно-зеленые» выиграли у ЦСКА.

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В двух из трех матчей «Локо» пропустил больше, чем за все остальные выступления в новом году. Помимо шести голов от «Зенита», коллектив пропустил 2 мяча от «Тамбова» (5:2).

«Крылья Советов»

Самарцы подходят к матчу с отличным настроением. Согласно таблице ФНЛ, команда отобралась в Премьер-лигу. К тому же перед этой игрой у нее серия из четырех побед подряд.

Еще прогноз «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз, ставки (к. 2.62)

«Крылья Советов» разгромили московское «Торпедо» (5:1), победили «Акрон» (2:1) и «Спартак-2» (2:0).

В прошлом поединке со счетом 6:0 подопечные Игоря Осинькина разгромили «Краснодар-2».

В Кубке России у номинальные гости прошли «Химки» (4:0), «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (1:0 П).

Ставки

Коэффициенты расставлены таким образом: 1.87 победа «Локо», 3.50 ничья и 4.60 победа «Крыльев Советов».

На победу в финале с учетом возможных дополнительного времени и 11-метровых ударов букмекеры дают такие коэффициенты: 1.44 и 2.95 соответственно.

«Крылья» будут играть от обороны и постараются как можно дольше разрушать атаки «Локомотива». Но все же у хозяев есть Смолов и Камано, делающие результат, а также вернулся Крыховяк, который должен настроить атакующую игру команды. В игре с «Динамо» его не было. Ставим на победу «Локо».