ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» Примера. «Атлетико» в гостях у «Барселоны», «Реал» примет «Севилью» «Ахмат» — «Тамбов»РПЛ. «Ахмат» обыграл «Тамбов», «Сочи» победил «Ротор» «Манчестер Сити»АПЛ. «Тоттенхэм» в гостях у «Лидса», «Ман Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» против «святых»
  • 21:59
    • «Сочи» вырвал победу у «Ротора»
  • 21:29
    • Источник: Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
  • 20:11
    • Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Англию
  • 01:15
    • «Барселона» назвала заявление УЕФА по клубам Суперлиги «неприемлемым»
  • 00:24
    • Дубль Йылмаза помог «Лиллю» крупно обыграть «Ланс»
  • 23:55
    • Дубль Уилсона помог «Ньюкаслу» обыграть «Лестер»
    Все новости спорта

    «Жирондинцы» удержаться в зоне плей-офф

    «Логроньес» — «Жирона». Прогноз и ставка (к. 2.47) на футбол, чемпионат Испании, 9 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Жирону
    Прогноз и ставки на «Логроньес» — «Жирона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жирона»
    В воскресенье, 9 мая, в рамках 38-го тура второго испанского дивизиона «Логроньес» на своем поле сыграет с «Жироной». Начало игры запланировано на 19:15 по мск. «Логроньес» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Логроньес»

    У «Логроньеса» на счету находится 41 балл, с которыми он идет на 17 позиции в турнирной таблице Сегунды, но зону вылета опережает лишь на один пункт.

    После удачной серии с конца марта по середину апреля, где «красно-белые» добились двух викторий и двух ничьих, затем в последующих трех поединках они победить не могут.

    В этот период «северяне» уступили в родных стенах «Картахене» (0:1), а между этой встречей расписали мировые с «Райо Вальекано» на своем поле и с «Кастельоном» на выезде в минувшем туре (оба раза по 0:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Логроньес» за последние восемь домашних поединков добился всего лишь одной виктории, еще в этом отрезке коллектив четыре раза уступил и три матча свел вничью.

    «Жирона»

    «Жирона» за минувшие восемь встреч чемпионата добилась шести викторий, а также по одному разу проиграла и сыграла вничью.

    Благодаря этой великолепной серии «жирондинцы» поднялись в зону плей-офф, на шестое место. У них на счету 58 очков, но отрыв от седьмой строки составляет всего один балл.

  • На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения
  • Рональд Куман и Диего Симеоне оказались в схожих ситуациях
  • 06/05/2021

    • К данному поединку каталонцы подходят с серий из трех «сухих» викторий, в которой они справились на своем поле с «Сарагосой» (3:0) и «Тенерифе» (1:0), а также в гостях с «Овьедо» (1:0).

    В отрезке последних шести гостевых встреч первенства «Жирона» уступила только раз. Еще она трижды сыграла вничью и в двух поединках вышла победителем.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В первом круге «Жирона» в родных стенах переиграла «Логроньес» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка на «Логроньес» — «Жирона»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Жироны» — 2.47, победа «Логроньеса» — 3.38, ничья — 2.90.

    Уж очень хороший ход набрала «Жирона». Прогнозируем, что гости выиграют в этой игре и закрепятся в зоне плей-офф.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Уфа — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нант — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Иртыш Омск — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Барнсли — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Уотфорд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Чертаново — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Факел — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Алавес — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Специя — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    «Логроньес» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 09.05.2021. Прогнозы на футбол. «Жирондинцы» удержаться в зоне плей-офф
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры