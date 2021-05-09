«Логроньес»
У «Логроньеса» на счету находится 41 балл, с которыми он идет на 17 позиции в турнирной таблице Сегунды, но
После удачной серии с конца марта по середину апреля, где «красно-белые» добились двух викторий и двух ничьих, затем в последующих
В этот период «северяне» уступили в родных стенах «Картахене» (0:1), а между этой встречей расписали мировые с «Райо Вальекано» на своем поле и с «Кастельоном» на выезде в минувшем туре (оба раза по 0:0).
«Логроньес» за последние восемь домашних поединков добился всего лишь одной виктории, еще в этом отрезке коллектив четыре раза уступил и три матча свел вничью.
«Жирона»
«Жирона» за минувшие
Благодаря этой великолепной серии «жирондинцы» поднялись в зону плей-офф, на шестое место. У них на счету 58 очков, но
К данному поединку каталонцы подходят с серий из трех «сухих» викторий, в которой они справились на своем поле с «Сарагосой» (3:0) и «Тенерифе» (1:0), а также в гостях с «Овьедо» (1:0).
В отрезке последних шести гостевых встреч первенства «Жирона» уступила только раз. Еще она трижды сыграла вничью и в двух поединках вышла победителем.
В первом круге «Жирона» в родных стенах переиграла «Логроньес» со счетом 2:0.
Прогноз и ставка на «Логроньес» — «Жирона»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Жироны» — 2.47, победа «Логроньеса» — 3.38, ничья — 2.90.
Уж очень хороший ход набрала «Жирона». Прогнозируем, что гости выиграют в этой игре и закрепятся в зоне плей-офф.