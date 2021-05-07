«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» с 53 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, выше которого уже точно не поднимется, а конкуренты находятся совсем рядом.
В своей последней проведенной игре первенства клуб из Сан-Себастьяна потерпел выездное фиаско от «Уэски» со счетом 0:1. Это стало для него вторым поражением в последних шести встречах.
Баски также в данном периоде дважды сыграли вничью и одержали две виктории, которые состоялись перед проигрышем, где они дома одолели «Сельту» (2:1) и в гостях «Эйбар» (1:0).
За
«Эльче»
С 30 набранными очками «Эльче» за четыре тура до завершения Примеры идет в зоне вылета, на 19 месте. Однако от 17 безопасной строки отстает всего лишь на балл.
«Зелено-белые» смогли
Также коллектив в этот период три раза сыграл вничью и потерпел пять поражений. Одно из них пришлось на минувший игровой день, где он в родных стенах уступил «Атлетико» (0:1). При этом хозяева не реализовали пенальти в самой концовке игры.
Последний раз на выезде в чемпионате «Эльче» побеждал аж в середине декабря прошлого года. После этого он 11 раз проиграл и четыре раза сыграл вничью.
В первом круге «Реал Сосьедад» разгромил «Эльче» на его арене со счетом 3:0.
Ставка на «Реал Сосьедад» — «Эльче»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.57.
На викторию «Эльче» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.14.
Так как игра для обоих коллективов имеет турнирное значение, то наверняка клубы уделят большее внимание защите, что скажется на результативности. Наш прогноз — ТМ 2,5.