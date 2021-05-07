ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Питтсбург» забросил 15 шайб в двух последних матчахНХЛ. «Питтсбург» забросил 8 шайб «Баффало», «Бостон» разгромил «Рейнджерс» Диего СимеонеНа грани чемпионства и одновременно на грани увольнения «Челси» — «Реал»Магия Тухеля. Молодая энергия «Челси» превзошла увядающий «Реал»
  • 08:04
    • Сборная России проиграла Канаде в финале ЮЧМ-2021
  • 09:32
    • «Клипперс» разгромили «Лейкерс», «Даллас» выиграл у «Бруклина»
  • 08:27
    • Матвей Мичков признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021
    Все новости спорта

    Голевой феерии не стоит ждать

    «Реал Сосьедад» — «Эльче». Ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Испании, 7 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Эльче Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Эльче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Исак
    В пятницу, 7 мая, в стартовом поединке 35-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» в родных стенах сразится с «Эльче». Начало игры — в 22:00 по мск. «Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» с 53 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, выше которого уже точно не поднимется, а конкуренты находятся совсем рядом.

    В своей последней проведенной игре первенства клуб из Сан-Себастьяна потерпел выездное фиаско от «Уэски» со счетом 0:1. Это стало для него вторым поражением в последних шести встречах.

    Баски также в данном периоде дважды сыграли вничью и одержали две виктории, которые состоялись перед проигрышем, где они дома одолели «Сельту» (2:1) и в гостях «Эйбар» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    За минувшие шесть домашних игр чемпионата страны «Сосьедад» победил в половине из них, раз сыграл вничью и дважды уступил, правда, коллективам из топ-4.

    «Эльче»

    С 30 набранными очками «Эльче» за четыре тура до завершения Примеры идет в зоне вылета, на 19 месте. Однако от 17 безопасной строки отстает всего лишь на балл.

  • Еще прогноз
  • «Реал Сосьедад» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 2.30)

    • «Зелено-белые» смогли добыть всего лишь одну победу за последние девять игр Примеры, обыграв пару туров тому назад на своей территории «Леванте» со счетом 1:0.

  • Интрига в Ла Лиге. Три главных вопроса перед финишем сезона
  • Чемпионская гонка и борьба за выживание должны быть захватывающими
  • 04/05/2021

    • Также коллектив в этот период три раза сыграл вничью и потерпел пять поражений. Одно из них пришлось на минувший игровой день, где он в родных стенах уступил «Атлетико» (0:1). При этом хозяева не реализовали пенальти в самой концовке игры.

    Последний раз на выезде в чемпионате «Эльче» побеждал аж в середине декабря прошлого года. После этого он 11 раз проиграл и четыре раза сыграл вничью.

    В первом круге «Реал Сосьедад» разгромил «Эльче» на его арене со счетом 3:0.

    Ставка на «Реал Сосьедад» — «Эльче»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.57.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию «Эльче» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.14.

    Так как игра для обоих коллективов имеет турнирное значение, то наверняка клубы уделят большее внимание защите, что скажется на результативности. Наш прогноз — ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Тим — Изнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Надаль — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ахмат — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Барти — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сочи — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бублик — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Берреттини — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ланс — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.22
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Тенерифе — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боавишта — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    «Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 07.05.2021. Прогнозы на футбол. Голевой феерии не стоит ждать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры