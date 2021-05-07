В пятницу, 7 мая, в стартовом поединке 35-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» в родных стенах сразится с «Эльче». Начало игры — в 22:00 по мск. «Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» с 53 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, выше которого уже точно не поднимется, а конкуренты находятся совсем рядом.

В своей последней проведенной игре первенства клуб из Сан-Себастьяна потерпел выездное фиаско от «Уэски» со счетом 0:1. Это стало для него вторым поражением в последних шести встречах.

Баски также в данном периоде дважды сыграли вничью и одержали две виктории, которые состоялись перед проигрышем, где они дома одолели «Сельту» (2:1) и в гостях «Эйбар» (1:0).

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За минувшие шесть домашних игр чемпионата страны «Сосьедад» победил в половине из них, раз сыграл вничью и дважды уступил, правда, коллективам из топ-4.

«Эльче»

С 30 набранными очками «Эльче» за четыре тура до завершения Примеры идет в зоне вылета, на 19 месте. Однако от 17 безопасной строки отстает всего лишь на балл.

«Зелено-белые» смогли добыть всего лишь одну победу за последние девять игр Примеры, обыграв пару туров тому назад на своей территории «Леванте» со счетом 1:0.

Также коллектив в этот период три раза сыграл вничью и потерпел пять поражений. Одно из них пришлось на минувший игровой день, где он в родных стенах уступил «Атлетико» (0:1). При этом хозяева не реализовали пенальти в самой концовке игры.

Последний раз на выезде в чемпионате «Эльче» побеждал аж в середине декабря прошлого года. После этого он 11 раз проиграл и четыре раза сыграл вничью.

В первом круге «Реал Сосьедад» разгромил «Эльче» на его арене со счетом 3:0.

Ставка на «Реал Сосьедад» — «Эльче»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.57.

На викторию «Эльче» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.14.

Так как игра для обоих коллективов имеет турнирное значение, то наверняка клубы уделят большее внимание защите, что скажется на результативности. Наш прогноз — ТМ 2,5.