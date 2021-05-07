«Боавишта»
С 29 зачетными пунктами «Боавишта» идет в зоне переходных матчей, на 16 месте в турнирной таблице Примейры,
Коллектив из Порту неудачно
Перед этим «шашечные» поочередно уступили в гостях «Браге» (1:2) на своей территории «Маритиму» (0:1). До этого у них была 3-матчевая беспроигрышная серия, где они добыли две виктории.
В отрезке последних шести домашних встреч Примеры «Боавишта» выиграла в половине из них, еще раз сыграла вничью и потерпела два поражения.
«Тондела»
«Тондела» за четыре тура до завершения чемпионата Португалии идет на девятой позиции, имея на своем счету 35 баллов и значительно отстает от зоны еврокубков.
«Золотисто-зеленые» в последнее время выступают неплохо,
В своей последней проведенной игре «северяне» уступила на своей территории «Бенфике» со счетом 0:2, а ранее они поделили очки в гостях с «Фамаликаном» (2:2) и дома обыграли «Насьональ» (2:1).
Сейчас у «Тонделы»
В первом круге «Тондела» на своем поле обыграла «Боавишту» со счетом 3:1, а в прошлом сезоне эти клубы дважды сыграли вничью — 0:0 и 1:1.
Прогноз и ставка на «Боавишта» — «Тондела»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боавишты» — 1.84, победа «Тонделы» — 4.34, ничья — 3.66.
В случае неудачи «Боавишта» значительно усложнит себе жизнь. Поэтому хозяева приложат максимум усилий для завоевания трех баллов. Наш прогноз — П1.