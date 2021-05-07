В стартовом поединке 31-го тура португальской Примейры «Боавишта» дома сыграет с «Тонделой». Игра пройде в городе Порту на стадионе «Беса Секулу XXI» 7 мая, начало — в 23:15 по мск. «Боавишта» — «Тондела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боавишта»

С 29 зачетными пунктами «Боавишта» идет в зоне переходных матчей, на 16 месте в турнирной таблице Примейры, отставая на два очка об безопасной строки .

Коллектив из Порту неудачно провел три последние игры в чемпионате, набрав в них всего одно очко , которое добыл в минувшем игровом дне на выезде с «Санта-Кларой», сыграв 3:3.

Перед этим «шашечные» поочередно уступили в гостях «Браге» (1:2) на своей территории «Маритиму» (0:1). До этого у них была 3-матчевая беспроигрышная серия, где они добыли две виктории.

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В отрезке последних шести домашних встреч Примеры «Боавишта» выиграла в половине из них, еще раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Тондела»

«Тондела» за четыре тура до завершения чемпионата Португалии идет на девятой позиции, имея на своем счету 35 баллов и значительно отстает от зоны еврокубков.

«Золотисто-зеленые» в последнее время выступают неплохо, проиграв лишь дважды за последние семь встреч чемпионата , а также дважды сыграв вничью и одержав три виктории.

В своей последней проведенной игре «северяне» уступила на своей территории «Бенфике» со счетом 0:2, а ранее они поделили очки в гостях с «Фамаликаном» (2:2) и дома обыграли «Насьональ» (2:1).

Сейчас у «Тонделы» 4-матчевая беспроигрышная выездная серия , где было две виктории и две ничьи. А перед этим у коллектива было девять гостевых фиаско подряд.

В первом круге «Тондела» на своем поле обыграла «Боавишту» со счетом 3:1, а в прошлом сезоне эти клубы дважды сыграли вничью — 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставка на «Боавишта» — «Тондела»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боавишты» — 1.84, победа «Тонделы» — 4.34, ничья — 3.66.

В случае неудачи «Боавишта» значительно усложнит себе жизнь. Поэтому хозяева приложат максимум усилий для завоевания трех баллов. Наш прогноз — П1.