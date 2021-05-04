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    Увидим ли мы голевую перестрелку в Манчестере?

    «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз (к. 2.00) на тоталы в матче футбольной Лиги чемпионов 4 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен»
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    Неймар
    Во вторник, 4 мая, «Манчестер Сити» примет «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 04 Мая 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в текущем плей-офф Лиги чемпионов успел пройти две «Боруссии» — менхенгладбахскую (2:0 и 2:0) и дортмундскую (2:1 и 2:1).

    На прошлой неделе «горожане» сделали шаг навстречу к финалу, победив «Пари Сен-Жермен» (2:1) на его же поле благодаря голам Кевина Де Брейне и Рияда Мареза.

    На минувших выходных в рамках АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу над «Кристал Пэлас» (2:0) и приблизились к завоеванию чемпионского титула, нарастив преимущество над «Юнайтед» до 13 очков.

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    У «Манчестер Сити» перед ответным полуфиналом нет кадровых проблем.

    «Пари Сен-Жермен»

    «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно прошел «Барселону» (4:1 и 1:1), а в четвертьфинале с большим трудом одолел «Баварию» (3:2 и 0:1).

    В первом полуфинальном матче парижане долгое время вели в счете благодаря раннему голу Маркиньоса, но в середине второго тайма подсели физически и пропустили два мяча, а затем еще и остались в меньшинстве из-за удаления Идрисса Гейе.

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    • В турнирной таблице французской Лиги 1 подопечные Маурисио Почеттино занимают второе место, отставая от «Лилля» на один балл. Накануне они продлили победную серию до четырех матчей, выиграв у «Ланса» (2:1).

    После травм у «Пари Сен-Жермен» восстанавливаются Хуан Бернат и Александр Летелье. Небольшое повреждение также получил Килиан Мбаппе, так что его выход на поле остается под вопросом.

    Прогноз

    Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал больше 2,5 — 1.60, тотал меньше 2,5 — 2.34.

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    Результат первой игры вынудит парижан идти вперед, поэтому нам кажется, что встреча будет зрелищной и результативной.

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    • Гости, вероятно, воспользуются одним из своих моментов, а хозяева и вовсе должны забивать не меньше двух мячей, если посмотреть на их статистику в нынешнем плей-офф.

    Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал больше 3». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.00.

    Также берем «тотал первого тайма больше 1,5» за 2.30. Ни одной из команд не выгодно откладывать основные события на второй тайм, так что ждем голевой перестрелки еще до перерыва.

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