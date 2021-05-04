Во вторник, 4 мая, «Манчестер Сити» примет «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в текущем плей-офф Лиги чемпионов успел пройти две «Боруссии» — менхенгладбахскую (2:0 и 2:0) и дортмундскую (2:1 и 2:1).

На прошлой неделе «горожане» сделали шаг навстречу к финалу, победив «Пари Сен-Жермен» (2:1) на его же поле благодаря голам Кевина Де Брейне и Рияда Мареза.

На минувших выходных в рамках АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу над «Кристал Пэлас» (2:0) и приблизились к завоеванию чемпионского титула, нарастив преимущество над «Юнайтед» до 13 очков.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

У «Манчестер Сити» перед ответным полуфиналом нет кадровых проблем.

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно прошел «Барселону» (4:1 и 1:1), а в четвертьфинале с большим трудом одолел «Баварию» (3:2 и 0:1).

В первом полуфинальном матче парижане долгое время вели в счете благодаря раннему голу Маркиньоса, но в середине второго тайма подсели физически и пропустили два мяча, а затем еще и остались в меньшинстве из-за удаления Идрисса Гейе.

В турнирной таблице французской Лиги 1 подопечные Маурисио Почеттино занимают второе место, отставая от «Лилля» на один балл. Накануне они продлили победную серию до четырех матчей, выиграв у «Ланса» (2:1).

После травм у «Пари Сен-Жермен» восстанавливаются Хуан Бернат и Александр Летелье. Небольшое повреждение также получил Килиан Мбаппе, так что его выход на поле остается под вопросом.

Прогноз

Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал больше 2,5 — 1.60, тотал меньше 2,5 — 2.34.

Результат первой игры вынудит парижан идти вперед, поэтому нам кажется, что встреча будет зрелищной и результативной.

Гости, вероятно, воспользуются одним из своих моментов, а хозяева и вовсе должны забивать не меньше двух мячей, если посмотреть на их статистику в нынешнем плей-офф.

Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал больше 3». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.00.