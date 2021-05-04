«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» в текущем плей-офф Лиги чемпионов успел пройти две «Боруссии» — менхенгладбахскую (2:0 и 2:0) и дортмундскую (2:1 и 2:1).
На прошлой неделе «горожане» сделали шаг навстречу к финалу, победив «Пари Сен-Жермен» (2:1) на его же поле благодаря голам Кевина Де Брейне и Рияда Мареза.
На минувших выходных в рамках АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу над «Кристал Пэлас» (2:0) и приблизились к завоеванию чемпионского титула, нарастив преимущество над «Юнайтед» до 13 очков.
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У «Манчестер Сити» перед ответным полуфиналом нет кадровых проблем.
«Пари Сен-Жермен»
«Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно прошел «Барселону» (4:1 и 1:1), а в четвертьфинале с большим трудом одолел «Баварию» (3:2 и 0:1).
В первом полуфинальном матче парижане долгое время вели в счете благодаря раннему голу Маркиньоса, но в середине второго тайма подсели физически и пропустили два мяча, а затем еще и остались в меньшинстве из-за удаления Идрисса Гейе.
В турнирной таблице французской Лиги 1 подопечные Маурисио Почеттино занимают второе место, отставая от «Лилля» на один балл. Накануне они продлили победную серию до четырех матчей, выиграв у «Ланса» (2:1).
После травм у «Пари Сен-Жермен» восстанавливаются Хуан Бернат и Александр Летелье. Небольшое повреждение также получил Килиан Мбаппе, так что его выход на поле остается под вопросом.
Прогноз
Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал больше 2,5 — 1.60, тотал меньше 2,5 — 2.34.
Результат первой игры вынудит парижан идти вперед, поэтому нам кажется, что встреча будет зрелищной и результативной.
Гости, вероятно, воспользуются одним из своих моментов, а хозяева и вовсе должны забивать не меньше двух мячей, если посмотреть на их статистику в нынешнем плей-офф.
Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал больше 3». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.00.
Также берем «тотал первого тайма больше 1,5» за 2.30. Ни одной из команд