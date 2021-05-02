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    «Ювентус» должен выиграть в результативном поединке

    «Удинезе» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Серии А 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Ювентус»
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    Андреа Пирло
    2 мая туринский «Ювентус» сыграет с «Удинезе» в матче 34 тура Серии А. Игра состоится на стадионе «Дачия Арена» в городе Удине. Начало встречи в 19:00 по мск. «Удинезе» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Мая 2021 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 19:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.48
  • Ставка!
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    «Удинезе»

    Для «Удинезе» еще не все кончено. Команде нельзя расслабляться, поскольку зона вылета всего в 8 очках от нее. Для спокойствия нужно набрать пару тройку баллов.

    В двух из трех матчей чемпионата хозяевам это удавалось. Они победили «Кротоне» 2:1 и «Беневенто» 4:2. Два этих успешных результата разбавило поражение от «Кальяри» с минимальным результатом.

    На данный момент «Удинезе» имеет 10 побед, 14 поражений и 9 ничьих с 39 очками на счету. Дома «Маленькие зебры» проиграли три матча подряд. В 16 играх они одержали лишь 5 побед.

    Календарь и таблица Серии А

    Не сыграют Жерар Делофеу, Хуан Муссо, Илия Несторовски и Игнасио Пуззетто.

    «Ювентус»

    «Ювентус» пытается спасти этот сезон путем попадания в ЛЧ. Сейчас команда Пирло занимает 4 место, но при этом имеет те же 66 очков что «Наполи» и «Милан». Снизу «Бьянконери» поджимают именно «Дьяволы».

    По самолюбию «Ювентуса» сильно ударило поражение от «Аталанты» (0:1), которая в очередной раз доказала, что деньги не являются главным фактором при достижении результата.

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    • После неудачи «Юве» смог продохнуть благодаря победе над «Пармой» со счетом 3:1. Но после этого «Зебры» снова потеряли очки, сыграв на этот раз вничью с «Фиорентиной» (1:1).

    Отметим, что у гостей всего одна победа на выезде в пяти последних выступлениях — поражение, 3 ничьи и победа.

    Прогноз и ставка

    В победе «Ювентуса» букмекеры уверенны больше всего — 7.40 на «Удинезе», 4.80 на ничью и 1.45 на «Ювентус».

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    От нынешнего «Юве» можно ожидать всего. Команда пропускала в 9 играх турнира подряд, что наводит на определенные мысли. Можно поставить на то, что «Удинезе» забьет (коэфф. 1.66).

    Тем не менее не стоит забывать, что сейчас участились слухи об увольнении Пирло с поста главного тренера «Ювентуса». Якобы в случае поражения от «Удинезе» он досрочно покинет свою должность.

    Таким образом, он может настроить свою команду на нужную волну, чтобы набрать важные три очка в этом туре. Прошлая встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Бьянконери». Поставить на П2 и ТБ 2.5 можно с коэффициентом 2.07.

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