«Шинник» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 40-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 мая, начало — в 14:00 мск. «Шинник» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

«Шинник» давно вылетел из ФНЛ. Сейчас ярославцы доигрывают чемпионат без всякой мотивации.

На текущий момент именно «Шинник» занимает последнее 22 место. Ярославский клуб набрал только 22 очка, но самое страшное, что команда пропустила целых 84 гола.

В минувшем туре «Шинник» добыл один пункт. На выезде команда расписала ничью с «Волгарем» (1:1), а до того дома сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

Прогнозы на ФНЛ

«Шинник» имеет длительную историю противостояния с воронежцами. Из пяти последних очных встреч ярославцы выиграли дважды при трех поражениях.

«Факел»

«Факел» в минувшем туре еще раз показал свою силу в атаке. На выезде воронежцы перестреляли молодых спартаковцев (3:5).

Весенний цикл «Факел» проводит блестяще. Сейчас команда занимает 10 место в турнирной таблице, хотя до зимней паузы находилась в опасной зоне.

В 39 сыгранных поединках воронежцы забили 53 мяча, на десять голов меньше пропустив в свои ворота. Это позволило команде заработать 57 очков.

Вот только вряд ли у «Факела» получится подняться намного выше нынешней позиции. Но даже подъем на пару строчек будет считаться удачей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.98, на ничью за 3.72, а на «Шинник» — за 3.37

Хозяева в последних матчах дают бой довольно крепким оппонентам.

«Факел» любит и умеет атаковать, так что и в матче с аутсайдером наверняка проявит высокую результативность.

Наверняка в этом поединке гости с первых минут будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.79