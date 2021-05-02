В воскресенье, 2 мая, в рамках 40-го тура первой российской лиги «Нижний Новгород» на своем поле сыграет с дублем «Спартака». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Нижний Новгород» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

Неудачи в двух последних турах, где нижегородцы проиграли по 1:2 в гостях «Оренбургу» и дома «Енисею», практически лишили их шансов добыть прямую путевку в элиту российского футбола.

Теперь наверняка команде предстоит играть в плей-офф. За три тура до завершения розыгрыша ФНЛ «Нижний Новгород» идет на третей строке, уступая четыре балла второму месту.

До этих поражений «сине-бело-голубые» имели 8-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где смогли добиться семи викторий и одну встречу закончили мировым исходом.

Прогнозы на ФНЛ

На своей территории в весенней части первенства коллектив играл бескомпромиссно, выиграв четыре поединка и трижды потерпев фиаско.

«Спартак-2»

«Спартак-2» находится вблизи зоны вылета, на 15 месте в турнирной таблице. У команды на счету 43 очка и запас в два балла от опасной 17 строки.

Во второй половине чемпионата «красно-белые» смогли добыть всего две виктории в 12 проведенных встречах. Еще они три раза сыграли вничью и в семи поединках уступили.

В минувшем туре москвичи на своей арене были повержены воронежским «Факелом» со счетом 3:5, а игровым днем ранее проиграли в выездной встрече «Енисею» — 2:4.

В весенней части «Спартак-2» в выездных поединках уступил в пяти из шести случаев и раз смог добиться победы.

Игра первого круга принесла крупную победу «Нижнему Новгороду» со счетом 4:0, в прошлом сезоне москвичи дома обыграли нижегородцев 2:0, а в гостях сыграли вничью 2:2.

Прогноз и ставка на «Нижний Новгород» — «Спартак-2»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 1.36.

На викторию «Спартака-2» дают — 8.90, ничья оценена — в 4.80.