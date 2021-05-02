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    Нижегородцы победят в результативной игре

    «Нижний Новгород» — «Спартак-2». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, ФНЛ, 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Спартак-2»
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    «Спартак-2» — «Нижний Новгород»
    В воскресенье, 2 мая, в рамках 40-го тура первой российской лиги «Нижний Новгород» на своем поле сыграет с дублем «Спартака». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Нижний Новгород» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нижний Новгород»

    Неудачи в двух последних турах, где нижегородцы проиграли по 1:2 в гостях «Оренбургу» и дома «Енисею», практически лишили их шансов добыть прямую путевку в элиту российского футбола.

    Теперь наверняка команде предстоит играть в плей-офф. За три тура до завершения розыгрыша ФНЛ «Нижний Новгород» идет на третей строке, уступая четыре балла второму месту.

    До этих поражений «сине-бело-голубые» имели 8-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где смогли добиться семи викторий и одну встречу закончили мировым исходом.

    Прогнозы на ФНЛ

    На своей территории в весенней части первенства коллектив играл бескомпромиссно, выиграв четыре поединка и трижды потерпев фиаско.

    «Спартак-2»

    «Спартак-2» находится вблизи зоны вылета, на 15 месте в турнирной таблице. У команды на счету 43 очка и запас в два балла от опасной 17 строки.

    Во второй половине чемпионата «красно-белые» смогли добыть всего две виктории в 12 проведенных встречах. Еще они три раза сыграли вничью и в семи поединках уступили.

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  • 26/04/2021

    • В минувшем туре москвичи на своей арене были повержены воронежским «Факелом» со счетом 3:5, а игровым днем ранее проиграли в выездной встрече «Енисею» — 2:4.

    В весенней части «Спартак-2» в выездных поединках уступил в пяти из шести случаев и раз смог добиться победы.

    Игра первого круга принесла крупную победу «Нижнему Новгороду» со счетом 4:0, в прошлом сезоне москвичи дома обыграли нижегородцев 2:0, а в гостях сыграли вничью 2:2.

    Прогноз и ставка на «Нижний Новгород» — «Спартак-2»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 1.36.

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    На викторию «Спартака-2» дают — 8.90, ничья оценена — в 4.80.

    Фаворит конечно в этой игре должен победить, но учитывая его ненадежность в обороне рекомендуем поставить — П1 + обе забьют.

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