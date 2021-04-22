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    Стамбульское дерби будет с обоюдными голами

    «Касымпаша» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, чемпионат Турции, 22 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Касымпаша» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Истанбул Башакшехир»
    22 апреля в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» пройдет дерби, в котором «Касымпаша» сыграет «Истанбул Башакшехиром» в 36-м туре турецкой Суперлиги. Игра начнется в 19:00 по мск. «Касымпаша» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 22 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.70
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  • 3.35
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Касымпаша»

    «Касымпаша» по итогам 34 сыгранных матчей находится на 16 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 37 очков и опережают на пять баллов зону вылета.

    «Апачи» в отрезке последних девяти встреч первенства одержали всего лишь одну викторию, правда, переиграв сам «Бешикташ» (1:0) на своей арене еще в начале этого месяца.

    Еще в этом периоде «фиолетово-белые» трижды проиграли и пять раз сыграли вничью. Три из этих мировых пришлись на последние три тура. В минувшем игровом дне они поделили очки на выезде с «Газиантепом» (2:2).

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    В родных стенах «Касымпаша» набрала 25 очков из 37, добившись семи викторий, шесть раз потерпев фиаско и четырежды сыграв вничью, разница забитых и пропущенных — 20:23.

    «Истанбул Башакшехир»

    Действующий чемпион Турции рискует по итогам этого сезона вылететь в первую лигу. Сейчас он идет в опасной зоне, на 18 месте. У коллектива на счету 33 очка и отставание от безопасной строки составляет два пункта.

    «Истанбул Башакшехир» в аналогичном периоде добился двух викторий. Последняя из них была также в начале апреля, где он обыграл дома «Малатьяспор» (3:1).

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    • Помимо этих выигрышей, «оранжевые» по три раза играли вничью и терпели фиаско, два из которых состоялись в предыдущих турах — в гостях 0:2 от «Газиантепа» и дома 1:2 от «Фенербахче».

    Всего 15 из 33 баллов «Башакшехир» заработал вне родных стен. Он победил в четырех играх, три раза сыграл вничью и девять раз был повержен, разница мячей — 12:26.

    В первом круге эти команды сыграли вничью 2:2, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 3:2 и 1:5.

    Прогноз и ставка на «Касымпаша» — «Истанбул Башакшехир»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Истанбул Башакшехир» предлагают — 2.66.

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    На викторию «Касымпаша» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.52.

    Зачастую эти команды в играх между собой забивают друг другу. Прогнозируем, что и в данной встрече будет обмен результативными ударами.

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