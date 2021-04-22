В 31 туре испанской Примеры «Гранада» примет «Эйбар» на поле стадиона «Нуэво Лос Карменес». Событие состоится 22 апреля в 22:00 мск. «Гранада» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

Результаты «Гранады» выглядят неважно. С учетом Лиги Европы команда проиграла 5 из 6 последних встреч, одержав лишь одну победу над «Вальядолидом» (2:1). Это был последний сыгранный тур в Примере.

Перед этим «Гранада» не смогла справиться с «Валенсией» (1:2) и была слабее «Вильярреала» (0:3). Также хозяева капитулировали перед «Ман Юнайтед» в Лиге Европы, уступив в обоих матчах 0:2.

В таблице чемпионата Испании «Насриды» находятся на 8 позиции. У них 39 очков, набранные после 11 побед и 6 ничьих.

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Под вопросом участие Гоналона. Также не сыграют Домингос Дуарте, Кенеди, Нейдер Лосано и Луис Суарес.

«Эйбар»

«Эйбар» продолжает сидеть на дне турнирной таблицы чемпионата. У него 23 очка и в последних трех турах команде разжиться баллами не удалось.

«Оружейники» потерпели поражение от «Реала» со счетом 0:2. Со счетом 0:1 они проиграли «Леванте». От «Атлетико» аутсайдеры получили 5 мячей, не забив при этом в ответ.

Серия «Эйбара» без побед длится уже 15 поединков. В последний раз команда побеждала в основное время 3 января.

Педро Бигас, Роберто Корреа, Йосинори Муто и Экспосито в списке травмированных. Брайан Хиль тоже имеет проблемы со здоровьем.

Прогноз и ставка

Явного фаворита в этом противостоянии нет. На «Гранаду» букмекеры выставили 2.45, тогда как на ничью они предлагают 3.10, а на победу «Эйбара» — 3.25.

В трех из четырех матчей «Гранады» голы забивала только одна команда. Такое же было и в трех прошлых поединках с участием «Эйбара».

Учитывая результат прошлой очной встречи — 2:0 в пользу «Эйбара» — предлагаем поставить на то, что один ноль на табло мы все-таки увидим. Коэффициент на «Обе забьют: нет» составляет 1.82.