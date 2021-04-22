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    Будут ли нули на табло в матче «Гранады» и «Эйбара»?

    «Гранада» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.82) и ставки на футбол, Примера, 22 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Эйбар»
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    Кике Гарсия
    В 31 туре испанской Примеры «Гранада» примет «Эйбар» на поле стадиона «Нуэво Лос Карменес». Событие состоится 22 апреля в 22:00 мск. «Гранада» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Апреля 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 22:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
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    «Гранада»

    Результаты «Гранады» выглядят неважно. С учетом Лиги Европы команда проиграла 5 из 6 последних встреч, одержав лишь одну победу над «Вальядолидом» (2:1). Это был последний сыгранный тур в Примере.

    Перед этим «Гранада» не смогла справиться с «Валенсией» (1:2) и была слабее «Вильярреала» (0:3). Также хозяева капитулировали перед «Ман Юнайтед» в Лиге Европы, уступив в обоих матчах 0:2.

    В таблице чемпионата Испании «Насриды» находятся на 8 позиции. У них 39 очков, набранные после 11 побед и 6 ничьих.

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    Под вопросом участие Гоналона. Также не сыграют Домингос Дуарте, Кенеди, Нейдер Лосано и Луис Суарес.

    «Эйбар»

    «Эйбар» продолжает сидеть на дне турнирной таблицы чемпионата. У него 23 очка и в последних трех турах команде разжиться баллами не удалось.

    «Оружейники» потерпели поражение от «Реала» со счетом 0:2. Со счетом 0:1 они проиграли «Леванте». От «Атлетико» аутсайдеры получили 5 мячей, не забив при этом в ответ.

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    • Серия «Эйбара» без побед длится уже 15 поединков. В последний раз команда побеждала в основное время 3 января.

    Педро Бигас, Роберто Корреа, Йосинори Муто и Экспосито в списке травмированных. Брайан Хиль тоже имеет проблемы со здоровьем.

    Прогноз и ставка

    Явного фаворита в этом противостоянии нет. На «Гранаду» букмекеры выставили 2.45, тогда как на ничью они предлагают 3.10, а на победу «Эйбара» — 3.25.

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    В трех из четырех матчей «Гранады» голы забивала только одна команда. Такое же было и в трех прошлых поединках с участием «Эйбара».

    Учитывая результат прошлой очной встречи — 2:0 в пользу «Эйбара» — предлагаем поставить на то, что один ноль на табло мы все-таки увидим. Коэффициент на «Обе забьют: нет» составляет 1.82.

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