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    Продолжится ли ничейная серия «Бетиса»?

    «Бетис» — «Атлетик». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч чемпионата Испании 21 апреля 2021 года

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    «Бетис» идет на шестом месте
    «Бетис» будет принимать «Атлетик» в 31-м туре Примеры. Матч пройдет на «Вильямарин» 21 апреля. «Бетис» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Апреля 2021 года
    Бетис
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    •  Бетис 21:00 Атлетик Атлетик
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.95
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    «Бетис»

    «Бетис» борется за попадание в еврокубки. Причем сейчас команда занимает 6 место — как раз проходное в Европу.

    Мало того, севильцы отстают от идущего на 5 строчке «Вильярреала» лишь на один балл. «Огурцы» и забивают реже, и пропускают чаще.

    Минувший тур для команды не принес ей победы. Дома андалусцы сыграли ничью с «Валенсией» со счетом 2:2.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Это уже третья ничья для коллектива кряду, которые пришлись на Примеры. Правда, уже четыре тура он не проигрывает.

    «Атлетик»

    По итогам 30 туров «Атлетик» делит с «Гранадой» 11 место в турнирной таблице. У них на счету по 37 очков и отставание в десять пунктов от шестой еврокубковой позиции.

    Сейчас у басков в рамках чемпионата Испании 5-матчевая безвыигрышная серия, где они потерпели два поражения и три раза делили очки со своими оппонентами.

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    • В минувшем туре первенства «красно-белые» расписали домашнюю мировую с «Алавесом» (0:0), а несколькими днями ранее они разошлись миром на выезде с «Реал Сосьедадом» (1:1).

    К грядущему поединку «Львы» подходят после разгрома в финале Кубка Испании от «Барселоны» (0:4). Примечательно, что две недели назад они уступили в одном финале Кубка страны-2019/20, проиграв «Сосьедаду» (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 3,05, тогда как ничья — в 3,35.

    Наши прогноз и ставка — «Бетис» не проиграет, и тотал меньше 2,5 голов за 2,28.

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