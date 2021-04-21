«Бетис» будет принимать «Атлетик» в 31-м туре Примеры. Матч пройдет на «Вильямарин» 21 апреля. «Бетис» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» борется за попадание в еврокубки. Причем сейчас команда занимает 6 место — как раз проходное в Европу.

Мало того, севильцы отстают от идущего на 5 строчке «Вильярреала» лишь на один балл. «Огурцы» и забивают реже, и пропускают чаще.

Минувший тур для команды не принес ей победы. Дома андалусцы сыграли ничью с «Валенсией» со счетом 2:2.

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Это уже третья ничья для коллектива кряду, которые пришлись на Примеры. Правда, уже четыре тура он не проигрывает.

«Атлетик»

По итогам 30 туров «Атлетик» делит с «Гранадой» 11 место в турнирной таблице. У них на счету по 37 очков и отставание в десять пунктов от шестой еврокубковой позиции.

Сейчас у басков в рамках чемпионата Испании 5-матчевая безвыигрышная серия, где они потерпели два поражения и три раза делили очки со своими оппонентами.

В минувшем туре первенства «красно-белые» расписали домашнюю мировую с «Алавесом» (0:0), а несколькими днями ранее они разошлись миром на выезде с «Реал Сосьедадом» (1:1).

К грядущему поединку «Львы» подходят после разгрома в финале Кубка Испании от «Барселоны» (0:4). Примечательно, что две недели назад они уступили в одном финале Кубка страны-2019/20, проиграв «Сосьедаду» (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 3,05, тогда как ничья — в 3,35.

Наши прогноз и ставка — «Бетис» не проиграет, и тотал меньше 2,5 голов за 2,28.