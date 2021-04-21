В среду, 21 апреля, в рамках 31-го тура испанской Примеры «Алавес» на своем поле примет «Вильярреал». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Алавес» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

С 27 зачетными пунктами «Алевес» находится на 16 позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, но зону вылета опережает только по дополнительным показателям.

В минувшем туре «славные» на своем поле переиграли «Уэску» со счетом 1:0, забив решающий мяч на 85-й минуте, что стало их первой викторией за девять последних поединков в первенстве.

В этом отрезке клуб из Витории только два раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений, где в половине случаев даже не смог забить ни гола в ворота соперников.

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На своем поле «Алавес» выиграл только два из восьми предыдущих матчей в Ла Лиге, а также проиграв пять раз при одном мировом исходе.

«Вильярреал»

После 31 проведенного матча у «Вильярреала» на счету 49 набранных очков и он занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, безнадежно отстав от топ-4.

В своем последнем сыгранном поединке первенства «подводники» разгромили на выезде «Леванте» со счетом 5:1, что стало их четвертой победой за пять последних матчей.

Перед этим они не побеждали в восьми подряд встречах чемпионата, сыграв в этот неудачный период пять раз вничью и потерпев три фиаско.

Отметим, что на выезде «Вильярреал» победил в третий раз подряд, забив за эти три матча в общей сложности 11 голов, а до этого у него была 4-матчевая безвыигрышная выездная серия.

В первом круге «Вильярреал» выиграл у «Алавеса» со счетом 3:1, а в прошлом сезоне «желтая субмарина» добилась двух викторий над «славными» — 4:1 и 2:1.

Прогноз и ставка на «Алавес» — «Вильярреал»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.90.

На викторию «Алавеса» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.58.

Набравший превосходных ход «Вильярреал» наверняка продолжит побеждать. Ставим в данном поединке на викторию гостей.