«Суонси» сыграет на своем поле с «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 43-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 21:00 мск. «Суонси» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» борется за выход в АПЛ. Причем еще совсем недавно шансы валлийцев на прямое повышение в классе расценивались весьма высоко.

Вот только преимущество над конкурентами растаяло, словно мартовский снег. Вероятнее всего, валлийцы теперь попытают счастье в матчах плей-офф.

В активе у «Суонси» 76 набранных очков. Причем за 4 тура до финиша команда еще может догнать «Уотфорд» и зацепиться за прямой выход в элиту.

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Поединки против «Куинз Парк Рейнджерс» для «лебедей» складываются по-разному. В пяти последних поединках «Суонси» добыл две виктории при двух поражениях.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» на текущий момент занимает 10 место. Правда, отставание от зоны плей-офф не позволяет команде надеяться на попадание в топ-шесть Чемпионшип.

В активе у команды сейчас 59 очков. Причем забивает «Куинз Парк Рейнджерс» с заметным скрипом (50 мячей), пропустив в свои ворота на гол больше.

«Куинз Парк Рейнджерс» в минувшем туре выиграл. На выезде «рейнджеры» оказались сильнее «Мидлсбро» (1:2).

Нынешней целью команды является банально доиграть чемпионат. К слову, в домашнем матче первого круга «рейнджеры» уступили со счетом 0:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 1.94, на ничью за 3.41, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 4.09

Хозяева еще имеют шансы на прямой выход в элитный дивизион, так что наверняка будут играть на победу.

«Куинз Парк Рейнджерс» уже ни на что не претендует, и вряд ли сумеют устоять перед атаками «лебедей».

Хозяевам, дабы еще бороться за прямой выход в АПЛ, нужно только побеждать, что и будет сделано. Наши прогноз и ставка — Победа «Суонси» с коэффициентом 1.94