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    «Лебеди» переиграют «рейнджеров»?

    «Суонси» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, Чемпионшип, 20 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Куинз Парк Рейнджерс»
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    «Суонси» сыграет на своем поле с «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 43-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 21:00 мск. «Суонси» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Суонси»

    «Суонси» борется за выход в АПЛ. Причем еще совсем недавно шансы валлийцев на прямое повышение в классе расценивались весьма высоко.

    Вот только преимущество над конкурентами растаяло, словно мартовский снег. Вероятнее всего, валлийцы теперь попытают счастье в матчах плей-офф.

    В активе у «Суонси» 76 набранных очков. Причем за 4 тура до финиша команда еще может догнать «Уотфорд» и зацепиться за прямой выход в элиту.

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    Поединки против «Куинз Парк Рейнджерс» для «лебедей» складываются по-разному. В пяти последних поединках «Суонси» добыл две виктории при двух поражениях.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» на текущий момент занимает 10 место. Правда, отставание от зоны плей-офф не позволяет команде надеяться на попадание в топ-шесть Чемпионшип.

    В активе у команды сейчас 59 очков. Причем забивает «Куинз Парк Рейнджерс» с заметным скрипом (50 мячей), пропустив в свои ворота на гол больше.

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    • «Куинз Парк Рейнджерс» в минувшем туре выиграл. На выезде «рейнджеры» оказались сильнее «Мидлсбро» (1:2).

    Нынешней целью команды является банально доиграть чемпионат. К слову, в домашнем матче первого круга «рейнджеры» уступили со счетом 0:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 1.94, на ничью за 3.41, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 4.09

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    Хозяева еще имеют шансы на прямой выход в элитный дивизион, так что наверняка будут играть на победу.

    «Куинз Парк Рейнджерс» уже ни на что не претендует, и вряд ли сумеют устоять перед атаками «лебедей».

    Хозяевам, дабы еще бороться за прямой выход в АПЛ, нужно только побеждать, что и будет сделано. Наши прогноз и ставка — Победа «Суонси» с коэффициентом 1.94

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