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    Остановит ли «Наполи» «Интер»?

    «Наполи» — «Интер». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч Серии А 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Интер»
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    «Интер» выиграл девять прошлых матчей
    18 апреля на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится принципиальное противостояние «Наполи» и «Интера». Начало поединка 31 тура Серии А в 21:45 мск. «Наполи» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Апреля 2021 года
    Наполи
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    •  Наполи 21:45 Интер Интер
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    «Наполи»

    «Наполи» ставит перед собой задачу по итогам сезона пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас он с 59 очками идет на пятом месте в Серии А, уступая «Аталанте» на два балла.

    До позапрошлого тура у дружины Гаттузо была 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой она добилась шести викторий и один раз сыграла вничью, поделив очки 3 марта в гостях с «Сассуоло» (3:3).

    Удачная серия завершилась в прошлом туре, в котором «адзурри» нанес поражение «Ювентус» (1:2), что не позволило им подняться в топ-4.

    Все прогнозы на Серию А

    В предыдущем матче чемпионата Италии «Партенопеи» смогли обыграть на выезде «Сампдорию» с результатом 2:0.

    «Интер»

    Миланцы выигрывают девять матчей подряд, начав серию с выездной победы над «Лацио» (3:1), за которой последовал гостевой успех в дерби с «Миланом» (3:0).

    Затем «Интер» крупно обыграл дома «Дженоа» (3:0) и на выезде справился с «Пармой» (2:1) благодаря дублю Санчеса, которому ассистировал Лукаку.

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    • В последних матчах «Интер» дома одолел «Аталанту» (1:0), одержал выездные победы над «Торино» (2:1) и «Болоньей» (1:0), а также домашние — над «Сассуоло» (2:1) и «Кальяри» (1:0).

    После 30 туров «Интер» с отрывом в 11 очков лидирует в Серии А, опережая «Милан». Разница мячей 69-27, Ромелу Лукаку забил 21 гол, еще 15 у Лаутаро Мартинеса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 3,082.

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    Успех гостей оценивается в 3,62, тогда как ничья — в 2,408.

    Наши прогноз и ставка — «Наполи» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,14.

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