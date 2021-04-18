«Наполи»
«Наполи» ставит перед собой задачу по итогам сезона пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас он с 59 очками идет на пятом месте в Серии А, уступая «Аталанте» на два балла.
До позапрошлого тура у дружины Гаттузо была 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой она добилась шести викторий и один раз сыграла вничью, поделив очки 3 марта в гостях с «Сассуоло» (3:3).
Удачная серия завершилась в прошлом туре, в котором «адзурри» нанес поражение «Ювентус» (1:2), что не позволило им подняться в топ-4.
В предыдущем матче чемпионата Италии «Партенопеи» смогли обыграть на выезде «Сампдорию» с результатом 2:0.
«Интер»
Миланцы выигрывают девять матчей подряд, начав серию с выездной победы над «Лацио» (3:1), за которой последовал гостевой успех в дерби с «Миланом» (3:0).
Затем «Интер» крупно обыграл дома «Дженоа» (3:0) и на выезде справился с «Пармой» (2:1) благодаря дублю Санчеса, которому ассистировал Лукаку.
В последних матчах «Интер» дома одолел «Аталанту» (1:0), одержал выездные победы над «Торино» (2:1) и «Болоньей» (1:0), а также домашние — над «Сассуоло» (2:1) и «Кальяри» (1:0).
После 30 туров «Интер» с отрывом в 11 очков лидирует в Серии А, опережая «Милан». Разница мячей 69-27, Ромелу Лукаку забил 21 гол, еще 15 у Лаутаро Мартинеса.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 3,082.
Успех гостей оценивается в 3,62, тогда как ничья — в 2,408.
Наши прогноз и ставка — «Наполи» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,14.