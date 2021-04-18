18 апреля на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится принципиальное противостояние «Наполи» и «Интера». Начало поединка 31 тура Серии А в 21:45 мск. «Наполи» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» ставит перед собой задачу по итогам сезона пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас он с 59 очками идет на пятом месте в Серии А, уступая «Аталанте» на два балла.

До позапрошлого тура у дружины Гаттузо была 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой она добилась шести викторий и один раз сыграла вничью, поделив очки 3 марта в гостях с «Сассуоло» (3:3).

Удачная серия завершилась в прошлом туре, в котором «адзурри» нанес поражение «Ювентус» (1:2), что не позволило им подняться в топ-4.

Все прогнозы на Серию А

В предыдущем матче чемпионата Италии «Партенопеи» смогли обыграть на выезде «Сампдорию» с результатом 2:0.

«Интер»

Миланцы выигрывают девять матчей подряд, начав серию с выездной победы над «Лацио» (3:1), за которой последовал гостевой успех в дерби с «Миланом» (3:0).

Затем «Интер» крупно обыграл дома «Дженоа» (3:0) и на выезде справился с «Пармой» (2:1) благодаря дублю Санчеса, которому ассистировал Лукаку.

В последних матчах «Интер» дома одолел «Аталанту» (1:0), одержал выездные победы над «Торино» (2:1) и «Болоньей» (1:0), а также домашние — над «Сассуоло» (2:1) и «Кальяри» (1:0).

После 30 туров «Интер» с отрывом в 11 очков лидирует в Серии А, опережая «Милан». Разница мячей 69-27, Ромелу Лукаку забил 21 гол, еще 15 у Лаутаро Мартинеса.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 3,082.

Успех гостей оценивается в 3,62, тогда как ничья — в 2,408.

Наши прогноз и ставка — «Наполи» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,14.