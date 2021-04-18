«Леванте» будет принимать «Вильярреал» в 33-м туре Примеры. Матч пройдет на «Сьюдад де Валенсия» 18 апреля. Начало — в 22:00 мск. «Леванте» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

За восемь туров до завершения чемпионата «Леванте» сохраняет шансы на еврокубки. На данный момент клуб из Валенсии занимает в таблице девятое место в девяти очков от зоны Лиги Европы.

Ранее в марте «Леванте» потерпел поражения от «Реал Сосьедада» и «Бетиса» — в обоих случаях на выезде. А еще в одном матче команда Пако Лопеса выиграла на своем поле у «Валенсии».

В прошлых турах «Лягушки» уступили на выезде «Бетису» (0:2), дома «Уэске» (0:2), а также победили в гостях «Эйбар» (1:0).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В семи предыдущих поединках коллектив одержал две победы. При этом в четырех матчах он потерпел поражения.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. Сейчас команда занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры, но имеет все шансы на подъем.

Портит впечатление от, в целом, хорошей формы, поражение в минувшем туре, где «субмарина» на домашнем поле проиграла «Осасуне» (1:2).

Посреди этой недели левантийцы прошли «Динамо» Загреб в четвертьфинале Лиги Европы с общим счетом 3:1. Переиграв на выезде 1:0, им снова удалось победить дома 2:1.

На сегодня у коллектива серия из семи побед в восьми турнирах. Отставание от зоны Лиги Европы клуб отстает всего на один балл.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,96.

Успех хозяев поля оценивается в 4,10, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и обе команды забьют за 3,65.