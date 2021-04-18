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    Поднимется ли «Вильярреал» в зону Лиги Европы?

    «Леванте» — «Вильярреал». Прогноз (к. 3.65) и ставки на матч чемпионата Испании 18 апреля 2021 года

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    «Вильярреал» идет на шестом месте
    «Леванте» будет принимать «Вильярреал» в 33-м туре Примеры. Матч пройдет на «Сьюдад де Валенсия» 18 апреля. Начало — в 22:00 мск. «Леванте» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Апреля 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.75
  • X
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  • 2.05
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    «Леванте»

    За восемь туров до завершения чемпионата «Леванте» сохраняет шансы на еврокубки. На данный момент клуб из Валенсии занимает в таблице девятое место в девяти очков от зоны Лиги Европы.

    Ранее в марте «Леванте» потерпел поражения от «Реал Сосьедада» и «Бетиса» — в обоих случаях на выезде. А еще в одном матче команда Пако Лопеса выиграла на своем поле у «Валенсии».

    В прошлых турах «Лягушки» уступили на выезде «Бетису» (0:2), дома «Уэске» (0:2), а также победили в гостях «Эйбар» (1:0).

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    В семи предыдущих поединках коллектив одержал две победы. При этом в четырех матчах он потерпел поражения.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. Сейчас команда занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры, но имеет все шансы на подъем.

    Портит впечатление от, в целом, хорошей формы, поражение в минувшем туре, где «субмарина» на домашнем поле проиграла «Осасуне» (1:2).

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  • 12/04/2021

    • Посреди этой недели левантийцы прошли «Динамо» Загреб в четвертьфинале Лиги Европы с общим счетом 3:1. Переиграв на выезде 1:0, им снова удалось победить дома 2:1.

    На сегодня у коллектива серия из семи побед в восьми турнирах. Отставание от зоны Лиги Европы клуб отстает всего на один балл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,96.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,10, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и обе команды забьют за 3,65.

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