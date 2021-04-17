В субботу, 17 апреля, в Красноярске на стадионе «Центральный» «Енисей» сыграет с «Оренбургом» в 37-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 13:00 по мск. «Енисей» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

«Енисей» с 53 набранными очками делит девятое место с воронежским «Факелом» в турнирной таблице ФНЛ, уже решив все свои задачи на сезон.

Клуб из Красноярска вышел победителем из двух своих последних встреч первенства, поочередно обыграв на своем поле 2:0 «СКА-Хабаровск» и на выезде 1:0 в минувшем туре «Чайку».

За пять последних игровых дней красноярцы уступили всего один раз, а из восьми предыдущих матчей в чемпионате они проиграли только два и одержали пять побед победы. Причем во всех пяти выигранных матчах «Енисей» оставлял свои ворота на замке.

Прогнозы на ФНЛ

27 из 53 баллов «Енисей» заработал на своей территории, добившись девяти викторий и восемь раз уходил с поля ни с чем, разница забитых и пропущенных составляет 25:21.

«Оренбург»

«Оренбург» с 78 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, отставая на два балла от второй позиции и на шесть от лидера.

После зимнего перерыва «газовики» потеряли очки в трех встречах из десяти проведенных, раз сыграв вничью и потерпев два поражения, а также добившись семи викторий.

В минувшем игровом дне чемпионата «бело-синие» разгромили на своей арене «Спартак-2» со счетом 5:2, а перед этим тоже в родных стенах справились с «Чайкой», победив 3:0.

У «Оренбурга» первая гостевая статистика в этом розыгрыше ФНЛ. Он победил в 11 случаях, пять сыграл вничью и потерпел две неудачи. Разница забитых и пропущенных — 27:12.

В первом круге «Оренбург» дома проиграл «Енисею» со счетом 1:3.

Прогноз и ставка на «Енисей» — «Оренбург»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.00.

На викторию «Енисея» дают — 3.85, ничья оценена — в 3.20.

Так как обе команды в последнее время редко уходят с поля без забитого мяча, то и от их очного противостояния ожидаем результативных действий от обоих клубов. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.