«Енисей»
«Енисей» с 53 набранными очками делит девятое место с воронежским «Факелом» в турнирной таблице ФНЛ, уже решив все свои задачи на сезон.
Клуб из Красноярска вышел победителем из двух своих последних встреч первенства, поочередно обыграв на своем поле 2:0 «СКА-Хабаровск» и на выезде 1:0 в минувшем туре «Чайку».
За пять последних игровых дней красноярцы уступили всего один раз, а из восьми предыдущих матчей в чемпионате они проиграли только два и одержали пять побед победы. Причем во всех пяти выигранных матчах «Енисей» оставлял свои ворота на замке.
27 из 53 баллов «Енисей» заработал на своей территории, добившись девяти викторий и восемь раз уходил с поля ни с чем, разница забитых и пропущенных составляет 25:21.
«Оренбург»
«Оренбург» с 78 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, отставая на два балла от второй позиции и на шесть от лидера.
После зимнего перерыва «газовики» потеряли очки в трех встречах из десяти проведенных, раз сыграв вничью и потерпев два поражения, а также добившись семи викторий.
В минувшем игровом дне чемпионата «бело-синие» разгромили на своей арене «Спартак-2» со счетом 5:2, а перед этим тоже в родных стенах справились с «Чайкой», победив 3:0.
У «Оренбурга» первая гостевая статистика в этом розыгрыше ФНЛ. Он победил в 11 случаях, пять сыграл вничью и потерпел две неудачи. Разница забитых и пропущенных — 27:12.
В первом круге «Оренбург» дома проиграл «Енисею» со счетом 1:3.
Прогноз и ставка на «Енисей» — «Оренбург»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.00.
На викторию «Енисея» дают — 3.85, ничья оценена — в 3.20.
Так как обе команды в последнее время редко уходят с поля без забитого мяча, то и от их очного противостояния ожидаем результативных действий от обоих клубов. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.