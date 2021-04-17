В субботу, 17 апреля, «Сассуоло» на своем поле примет «Фиорентину» в рамках 31-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Читта-дель-Триколоре», начнется в 19:00 по московскому времени. «Сассуоло» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 43 очка.

«Черно-зеленые» одержали 11 побед, десять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений в национальном первенстве.

В апреле команда Роберто де Дзерби успела разойтись миром с «Ромой» (2:2), уступить «Интеру» (1:2) и обыграть «Беневенто» (1:0).

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После травм у «Сассуоло» восстанавливаются Каан Айхан, Доменико Берарди, Грегуар Дефрель, Франческо Капуто и Филиппо Романья.

«Фиорентина»

«Фиорентина» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 30 баллами.

На счету «фиалок» семь побед, девять ничьих и 14 поражений в 30 сыгранных турах.

В этом месяце подопечные Джузеппе Якини поделили очки с «Дженоа» (1:1), а также потерпели поражение от «Аталанты» (2:3).

У «Фиорентины» травмы залечивают россиянин Александр Кокорин и бразилец Игор.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Сассуоло» — 2.55, победа «Фиорентины» — 3.00, ничья — 3.20.

Явного фаворита в этой паре действительно нет. Глядя на их недавние выступления, а также на результаты очных встреч, нам остается ожидать разве что забитых мячей.

Каждая из шести последних игр «фиалок» заканчивалась голами обеих команд, тогда как такой же сценарий происходил в четырех из пяти предыдущих матчей «черно-зеленых».

Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «обе команды забьют и тотал больше 2,5» за 1.96.

У «Фиорентины» выделим Душана Влаховича, забившего 15 мячей в этом сезоне. Он, к слову, оформил дубль в недавнем матче с «Аталантой», а перед этим забил «Дженоа».