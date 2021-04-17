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    «Барселона» разгромит «Атлетик» в финале Кубка Испании?

    «Атлетик» — «Барселона». Прогноз (к. 2.57) и ставки на финал Кубка Испании 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Барселона»
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    В январе «Барселона» проиграла «Атлетику» в матче за Суперкубок Испании
    «Барселона» сыграет против «Атлетика» в финале Кубка Испании. Матч пройлет 17 апреля в Севилье, начало — в 22:30 мск. «Атлетик» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетик»

    Для «Атлетика» это будет уже второй в этом месяце финал Кубка Испании. В начале апреля баски проиграли «Реал Сосьедаду» (0:1) в решающем матче кубка за прошлый сезон. Год назад команды не смогли встретиться из-за начавшейся в мире в пандемии коронавируса.

    Более того, в этом году «Атлетик» играл еще и в финале Суперкубка Испании. Тогда клуб из Бильбар сенсационно победил «Барселону», забив решающий мяч в овертайме.

    Сейчас «Атлетик», судя по всему, находится не в лучшей форме. Команда Марселино ни разу не выиграла в шести предыдущих матчах — два поражения и четыре ничьих.

    На этом отрезке «Атлетик» забил лишь три мяча. Похоже, баски устали под конец сезона.

    «Барселона»

    Тем временем «Барселона» приходит в себя после Эль Класико. Каталонский клуб упустил шикарный шанс возглавить турнирную таблицу Ла Лигу.

    В прошлую субботу «Барса» проиграла мадридскому «Реалу» — 1:2.

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    • Команда Рональда Кумана ужасно провела первый тайм, пропустила два мяча, а после перерыва смогла лишь сократить отставание в счете. По содержанию это был один из худших матчей «Барсы» в текущем сезоне.

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что перед этим «Барселона» не проигрывала в чемпионате в 19-ти матчах кряду.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетик» букмекеры предлагают поставить за 6.20, на ничью в основное время за 5.00, а на победу «Барселоны» — за 1.56.

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    Баски, как правило, всегда создают «Барсе» серьезные проблемы, но сейчас очень похоже на то, что у «Атлетика» осталось не так уж много сил, чтобы на равных играть с командой Лео Месси.

    К тому же, «Барселона» будет настроена за реванш после Суперкубка Испании и неудачного Эль Класико.

    Вполне вероятно, что каталонцы выиграют с разницей более чем в два мяча.

    Ставка — победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.57.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Барселоны» по итогам первого тайма за 1.95.

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