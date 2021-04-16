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    «Бисквиты» еще поборются за зону плей-офф

    «Рединг» — «Кардифф». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Чемпионшип, 16 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Кардифф»
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    «Рединг»
    В пятницу, 16 апреля, в рамках 42-го тура английского Чемпионшипа «Рединг» на своем стадионе «Мадейски» сыграет с «Кардиффом». Начало игры — в 20:00 по мск. «Рединг» — «Кардифф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Апреля 2021 года
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    «Рединг»

    За пять туров до конца первенства «Рединг» с 66 очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на два пункта, но сыграв на матч больше.

    «Бисквиты» не особо удачно проводят свои последние встречи чемпионата, добившись всего лишь одной виктории за шесть встреч, когда 5 апреля они на своей арене переиграли «Дерби» со счетом 3:1.

    Также в данном отрезке матчей «роялисты» уступили в двух поединках и три раза сыграли вничью. Одно из поражений состоялась в минувшем туре первенства на выезде от «Уотфорда» (0:2).

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    За последние четыре домашние встречи «Рединг» заработал десять баллов, выиграв три игры и раз сыграв вничью, а перед этим у коллектива была 3-матчевая серия из поражений.

    «Кардифф»

    С 59 очкам «Кардифф» разместился на строку ниже своего предстоящего соперника, значительно отставая от зоны плей-офф и уже может отложить мысли о повышении до следующего сезона.

    В отрезке последних семи матчей чемпионата «синие птицы» добились всего лишь одной виктории, одолев еще 20 марта на выезде «Суонси» со счетом 1:0.

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    • Еще в этот период валлийский коллектив три раза уступал и столько же встреч свел вничью. Одна из мировых пришлась на последнюю сыгранную встречу, где он поделил очки в родных стенах с «Блэкберном» — 2:2.

    Выездные поединки в целом неплоха даются «Кардиффу» в последнем отрезке. За девять минувших матчей он проиграл только раз, также были добыты пять викторий и три раза валлийцы сыграли вничью.

    В первом круге «Рединг» обыграл «Кардифф» на его поле со счетом 2:1, а в прошлом чемпионате «бисквиты» в играх с «синими птицами» набрали четыре очка, победив 3:0 дома и сыграв 1:1 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Рединг» — «Кардифф»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рединга» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Кардиффа» дают — 3.56, ничья оценена — в 3.22.

    Прогнозируем, что «Рединг», имеющий еще призрачные шансы зацепится за зону плей-офф, в данном поединке добудет три очка.

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