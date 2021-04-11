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    Продлит ли «Интер» свою победную серию?

    «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставка (к. 2.37) на футбол, чемпионат Италии, 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Кальяри»
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    «Интер» лидирует с отрывом в 11 очков
    11 апреля в рамках 30-го тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле сыграет с «Кальяри». Стартовый свисток на матч будет дан в 13:30 по мск. «Интер» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Апреля 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 13:30 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
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    «Интер»

    Миланцы выигрывают восемь матчей подряд, начав серию с выездной победы над «Лацио» (3:1), за которой последовал гостевой успех в дерби с «Миланом» (3:0).

    Затем «Интер» крупно обыграл дома «Дженоа» (3:0) и на выезде справился с «Пармой» (2:1) благодаря дублю Санчеса, которому ассистировал Лукаку.

    В последних матчах «Интер» дома одолел «Аталанту» (1:0), а затем одержал выездные победы над «Торино» (2:1) и «Болоньей» (1:0), а также домашнюю — над «Сассуоло» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    После 29 туров «Интер» с отрывом в 11 очков лидирует в Серии А, опережая «Милан». Разница мячей 68-27, Ромелу Лукаку забил 21 гол, еще 15 у Лаутаро Мартинеса.

    «Кальяри»

    «Кальяри» далеко не обеспечил себе спокойной жизни. Нынешнее 18 место в турнирной таблице, а это зона вылета.

    Сейчас сардинцы имеют лишь двухочковое отставание от опасной зоны. К тому же у идущего выше «Торино» один матч в запасе.

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом туре команда вновь не смогла победить. «Кальяри» на своем поле потерпел поражение от «Вероны» (0:2).

    Таким образом, серия поражений островитян уже составляет три поединка кряду. В целом, они не выигрывают уже четыре матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,37.

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