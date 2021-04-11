11 апреля в рамках 30-го тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле сыграет с «Кальяри». Стартовый свисток на матч будет дан в 13:30 по мск. «Интер» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Миланцы выигрывают восемь матчей подряд, начав серию с выездной победы над «Лацио» (3:1), за которой последовал гостевой успех в дерби с «Миланом» (3:0).

Затем «Интер» крупно обыграл дома «Дженоа» (3:0) и на выезде справился с «Пармой» (2:1) благодаря дублю Санчеса, которому ассистировал Лукаку.

В последних матчах «Интер» дома одолел «Аталанту» (1:0), а затем одержал выездные победы над «Торино» (2:1) и «Болоньей» (1:0), а также домашнюю — над «Сассуоло» (2:1).

Все прогнозы на Серию А

После 29 туров «Интер» с отрывом в 11 очков лидирует в Серии А, опережая «Милан». Разница мячей 68-27, Ромелу Лукаку забил 21 гол, еще 15 у Лаутаро Мартинеса.

«Кальяри»

«Кальяри» далеко не обеспечил себе спокойной жизни. Нынешнее 18 место в турнирной таблице, а это зона вылета.

Сейчас сардинцы имеют лишь двухочковое отставание от опасной зоны. К тому же у идущего выше «Торино» один матч в запасе.

Все прогнозы на Серию А

В прошлом туре команда вновь не смогла победить. «Кальяри» на своем поле потерпел поражение от «Вероны» (0:2).

Таким образом, серия поражений островитян уже составляет три поединка кряду. В целом, они не выигрывают уже четыре матча подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,37.