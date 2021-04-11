«Интер»
Миланцы выигрывают восемь матчей подряд, начав серию с выездной победы над «Лацио» (3:1), за которой последовал гостевой успех в дерби с «Миланом» (3:0).
Затем «Интер» крупно обыграл дома «Дженоа» (3:0) и на выезде справился с «Пармой» (2:1) благодаря дублю Санчеса, которому ассистировал Лукаку.
В последних матчах «Интер» дома одолел «Аталанту» (1:0), а затем одержал выездные победы над «Торино» (2:1) и «Болоньей» (1:0), а также домашнюю — над «Сассуоло» (2:1).
После 29 туров «Интер» с отрывом в 11 очков лидирует в Серии А, опережая «Милан». Разница мячей 68-27, Ромелу Лукаку забил 21 гол, еще 15 у Лаутаро Мартинеса.
«Кальяри»
«Кальяри» далеко не обеспечил себе спокойной жизни. Нынешнее 18 место в турнирной таблице, а это зона вылета.
Сейчас сардинцы имеют лишь двухочковое отставание от опасной зоны. К тому же у идущего выше «Торино» один матч в запасе.
В прошлом туре команда вновь не смогла победить. «Кальяри» на своем поле потерпел поражение от «Вероны» (0:2).
Таким образом, серия поражений островитян уже составляет три поединка кряду. В целом, они не выигрывают уже четыре матча подряд.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.
Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.
Наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,37.