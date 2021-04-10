В рамках 30-го тура чемпионата Италии «Парма» сыграет на своем поле с «Миланом». Матч пройдет 10 апреля, начало — в 19:00 мск. «Парма» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Парма»

«Парма» пока не может похвастаться успехами и покинуть зону вылета, однако недавно команда смогла одержать одну из немногочисленных побед в сезоне, обыграв «Рому» (2:0).

«Крестоносцы» идут на предпоследней позиции в турнирной таблице Серии А. У них 20 очков на счету после трех побед и 11 ничейных исходов.

В принципе «Парма» показывала не такие уж и плохие результаты в последних матчах как для аутсайдера. Кроме победы у «желто-синих» была ничья с «Фиорентиной» (3:3), «Специей» (2:2), «Удинезе» (2:2) и «Беневенто» (2:2).

Все прогнозы на Серию А

Поражения в этом месяце коллектив потерпел в матчах с «Интером» и «Дженоа», уступив с одинаковым счетом 1:2.

«Милан»

«Милан» уже вряд ли верит в чемпионский титул. Все-таки земляки из «Интера» оторвались на значительные 11 очков, тогда как отставание второго «Ювентуса» составляет всего один балл.

Зато в позапрошлом туре Серии А «россонери» на выезде сумели переиграть «Фиорентину» (3:2). Причем до того «Милан» вылетел из Лиги Европы, уступив дома «Манчестер Юнайтед» (0:1).

В предыдущем поединке чемпионата Италии подопечные Стефано Пьоли потерпели еще одну осечку, сыграв вничью с «Сампдорией» (1:1).

Оборона миланцев частенько дает сбои. Все-таки 34 пропущенных мяча в 29 матчах — многовато для одного из лидеров чемпионата Италии.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 2,5 голов за 1,80.