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    Позволит ли «Милан» обойти себя «Ювентусу»?

    «Парма» — «Милан». Прогноз (к. 1.80) на тоталы, матч Серии А, 10 апреля 2021 года

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    «Милан» на один балл оторвался от «Ювентуса»
    В рамках 30-го тура чемпионата Италии «Парма» сыграет на своем поле с «Миланом». Матч пройдет 10 апреля, начало — в 19:00 мск. «Парма» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Апреля 2021 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 19:00 Милан Милан
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    «Парма»

    «Парма» пока не может похвастаться успехами и покинуть зону вылета, однако недавно команда смогла одержать одну из немногочисленных побед в сезоне, обыграв «Рому» (2:0).

    «Крестоносцы» идут на предпоследней позиции в турнирной таблице Серии А. У них 20 очков на счету после трех побед и 11 ничейных исходов.

    В принципе «Парма» показывала не такие уж и плохие результаты в последних матчах как для аутсайдера. Кроме победы у «желто-синих» была ничья с «Фиорентиной» (3:3), «Специей» (2:2), «Удинезе» (2:2) и «Беневенто» (2:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Поражения в этом месяце коллектив потерпел в матчах с «Интером» и «Дженоа», уступив с одинаковым счетом 1:2.

    «Милан»

    «Милан» уже вряд ли верит в чемпионский титул. Все-таки земляки из «Интера» оторвались на значительные 11 очков, тогда как отставание второго «Ювентуса» составляет всего один балл.

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    • Зато в позапрошлом туре Серии А «россонери» на выезде сумели переиграть «Фиорентину» (3:2). Причем до того «Милан» вылетел из Лиги Европы, уступив дома «Манчестер Юнайтед» (0:1).

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    • В предыдущем поединке чемпионата Италии подопечные Стефано Пьоли потерпели еще одну осечку, сыграв вничью с «Сампдорией» (1:1).

    Оборона миланцев частенько дает сбои. Все-таки 34 пропущенных мяча в 29 матчах — многовато для одного из лидеров чемпионата Италии.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 2,5 голов за 1,80.

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