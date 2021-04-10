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    Оступится ли лидер Лиги 2 в Париже?

    «Париж» — «Труа». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Франции, 10 апреля 2021 года

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    Футболист «Парижа»
    В субботу, 10 апреля, ФК «Париж» на своем поле примет «Труа» в 32-м туре французской Лиги 2. Поединок начнется в 16:00 по мск. «Париж» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Париж»

    На текущий момент «Париж» находится на последней строке дающей право на участие в плей-офф, на пятой. У коллектива на счету 54 очка и шесть баллов отрыва от ближайшего преследователя.

    Столичный коллектив не знает горечи поражений на протяжении последних семи встреч первенства второй французской лиги, дважды сыграв вничью в этом отрезке и выиграв пять игр.

    Две из викторий были в последних матчах «темно-синих» в Лиге 2. Сперва они на своем поле одолели соседа по турнирке «Гренобль» со счетом 2:0, а в прошлом игровом дне в гостях положили на лопатки «Сошо» — 2:1.

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    В родных стенах в текущем чемпионате «Париж» заработал 31 балл. «Столичные» выиграли девять раз, четыре поединка свели вничью и два раза проигрывали, разница мячей — 24:15.

    «Труа»

    «Труа» в минувшем туре первенства добился домашней мировой виктории над «Генгамом» (1:0), а перед этим провалил две встречи, разгромно уступив на своей арене «Нанси» (1:5) и на выезде проиграв «Амьену» (1:3).

    Отметим, что до этих неудач команда имела 10-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, в которой она выиграла в семи из них и трижды делила очки со своими оппонентами.

    В турнирной таблице Лиги 2 «синие» с 61 набранным баллом находятся на первой строке, правда, имея небольшой запас перед ближайшими преследователями.

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    • Вне родных стен «Труа» в текущем розыгрыше Лиги 2 набрал всего лишь 22 очка. Коллектив добился шести викторий, пять раз уступал и четырежды делил очки с оппонентами, разница мячей — 20:16.

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    В первом круге «Труа» дома обыграл парижан со счетом 2:1, а в прошлом сезоне «столичные» в играх с «синими» набрали четыре очка, победив 1:0 на своем поле и сыграв 1:1 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Париж» — «Труа»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Труа» — 2.65, победа «Парижа» — 2.91, ничья — 3.04.

    Так как «Труа» на выезде не особо удачно играет, а парижане дома очень сильны, то в этой встрече рекомендуем ставить на хозяев с 0 форой.

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