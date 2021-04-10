В субботу, 10 апреля, «Ливерпуль» на своем поле примет «Астон Виллу» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Энфилд», начнется в 17:00 по московскому времени. «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль», для которого этот сезон стал одним из самых психологически сложных за последние годы, в минувшую субботу неожиданно легко выиграл у «Арсенала» — 3:0.

В этом матче «Красные» впервые за долгое время напоминали команду, которая в прошлом сезоне выиграла АПЛ, а перед этим стала победителем Лиги чемпионов.

Перед этим же «Ливерпуль» умудрился проиграть в чемпионате шесть матчей из восьми, из-за чего оказался за пределами топ-4 — в трех очках отставания.

Все прогнозы на АПЛ

А на этой неделе мерсисайдцы потерпели поражение от «Реала» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на выезде, поэтому будут держать в уме ответную игру на своем поле.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» проводит довольно противоречивый сезон. После ярких взлетов в виде приснопамятной виктории над «Ливерпулем», о стабильности приходилось лишь мечтать.

Нынешнее девятое место вполне резонно показывает силу команды. Бирмингемцы забили 42 мяча, пропустив в свои ворота только 31.

Позапрошлый тур для «вилланов» получился неудачным. Дома команда уступила «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

Тем не менее, в предыдущем поединке АПЛ серия из четырех матчей без побед была прервана в домашней встрече с «Фулхэмом» — 3:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 2,5 голов за 2,25.