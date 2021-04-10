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    Сдержит ли «Астон Вилла» «Ливерпуль»?

    «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.25) и ставки на тоталы на матч чемпионата Англии по футболу 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
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    «Ливерпуль» на три очка от зоны ЛЧ
    В субботу, 10 апреля, «Ливерпуль» на своем поле примет «Астон Виллу» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Энфилд», начнется в 17:00 по московскому времени. «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Апреля 2021 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль», для которого этот сезон стал одним из самых психологически сложных за последние годы, в минувшую субботу неожиданно легко выиграл у «Арсенала» — 3:0.

    В этом матче «Красные» впервые за долгое время напоминали команду, которая в прошлом сезоне выиграла АПЛ, а перед этим стала победителем Лиги чемпионов.

    Перед этим же «Ливерпуль» умудрился проиграть в чемпионате шесть матчей из восьми, из-за чего оказался за пределами топ-4 — в трех очках отставания.

    Все прогнозы на АПЛ

    А на этой неделе мерсисайдцы потерпели поражение от «Реала» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на выезде, поэтому будут держать в уме ответную игру на своем поле.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» проводит довольно противоречивый сезон. После ярких взлетов в виде приснопамятной виктории над «Ливерпулем», о стабильности приходилось лишь мечтать.

    Нынешнее девятое место вполне резонно показывает силу команды. Бирмингемцы забили 42 мяча, пропустив в свои ворота только 31.

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  • 07/04/2021

    • Позапрошлый тур для «вилланов» получился неудачным. Дома команда уступила «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

    Тем не менее, в предыдущем поединке АПЛ серия из четырех матчей без побед была прервана в домашней встрече с «Фулхэмом» — 3:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал меньше 2,5 голов за 2,25.

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