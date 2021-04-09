«Уотфорд» сыграет на своем поле с «Редингом» в рамках 41-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 21:45 мск. «Уотфорд» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

Эта команда сейчас занимает 2 место в Чемпионшип. В активе у «Уотфорда» 79 набранных очков.

Атакует «Уотфорд» без особого блеска — лишь 57 забитых мячей в 40 матчах. Зато в обороне у команды — почти идиллия: только 27 пропущенных мячей.

При нынешней диспозиции «Уотфорд» еще не обеспечил себе выход в АПЛ. Правда, отрыв от 3 места пока выглядит комфортным — 10 очков.

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В минувшем туре «шершни» не сумели на выезде обыграть «Мидлсбро» (1:1). Причем до того в активе у команды была серия из шести побед подряд.

«Рединг»

«Рединг» на всех парах мчится в плей-офф за выход АПЛ. Сейчас команда занимает как раз нужное 6 место.

В активе у «Рединга» 66 очков. Причем отрыв от идущего на ступеньку ниже «Борнмута» минимальный, причем у последних есть матч в запасе.

В минувшем туре «Рединг» дома уверенно одолел «Дерби Каунти» (3:1). Так что борьба за плей-офф развернулась с новой силой.

Как для одного из лидеров Чемпионшип, «Рединг» забивает относительно регулярно — 56 голов в 40 матчах. А вот оборона у команды сверхнадежностью не отличается — 43 пропущенных мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 1.80, на ничью за 3.45, а на «Рединг» — за 4.80

«Шершни» в минувшем туре потеряли очки, и явно будут стремиться вернуться на победные рельсы.

«Рединг» не слишком надежен в обороне, зато атакует вполне прилично.

Обе команды сильны в атаке, так что хотя бы одна из них наверняка отличится до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69