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    «Шершни» с «Редингом» начнут без раскачки?

    «Уотфорд» — «Рединг». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, Чемпионшип, 9 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Рединг»
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    Натаниэль Чалоба
    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Редингом» в рамках 41-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 21:45 мск. «Уотфорд» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Апреля 2021 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 21:45 Рединг Рединг
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.82
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Уотфорд»

    Эта команда сейчас занимает 2 место в Чемпионшип. В активе у «Уотфорда» 79 набранных очков.

    Атакует «Уотфорд» без особого блеска — лишь 57 забитых мячей в 40 матчах. Зато в обороне у команды — почти идиллия: только 27 пропущенных мячей.

    При нынешней диспозиции «Уотфорд» еще не обеспечил себе выход в АПЛ. Правда, отрыв от 3 места пока выглядит комфортным — 10 очков.

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    В минувшем туре «шершни» не сумели на выезде обыграть «Мидлсбро» (1:1). Причем до того в активе у команды была серия из шести побед подряд.

    «Рединг»

    «Рединг» на всех парах мчится в плей-офф за выход АПЛ. Сейчас команда занимает как раз нужное 6 место.

    В активе у «Рединга» 66 очков. Причем отрыв от идущего на ступеньку ниже «Борнмута» минимальный, причем у последних есть матч в запасе.

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    • В минувшем туре «Рединг» дома уверенно одолел «Дерби Каунти» (3:1). Так что борьба за плей-офф развернулась с новой силой.

    Как для одного из лидеров Чемпионшип, «Рединг» забивает относительно регулярно — 56 голов в 40 матчах. А вот оборона у команды сверхнадежностью не отличается — 43 пропущенных мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 1.80, на ничью за 3.45, а на «Рединг» — за 4.80

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    «Шершни» в минувшем туре потеряли очки, и явно будут стремиться вернуться на победные рельсы.

    «Рединг» не слишком надежен в обороне, зато атакует вполне прилично.

    Обе команды сильны в атаке, так что хотя бы одна из них наверняка отличится до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69

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