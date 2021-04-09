«Уотфорд»
Эта команда сейчас занимает 2 место в Чемпионшип. В активе у «Уотфорда» 79 набранных очков.
Атакует «Уотфорд» без особого блеска — лишь 57 забитых мячей в 40 матчах. Зато в обороне у команды — почти идиллия: только 27 пропущенных мячей.
При нынешней диспозиции «Уотфорд» еще не обеспечил себе выход в АПЛ. Правда, отрыв от 3 места пока выглядит комфортным — 10 очков.
В минувшем туре «шершни» не сумели на выезде обыграть «Мидлсбро» (1:1). Причем до того в активе у команды была серия из шести побед подряд.
«Рединг»
«Рединг» на всех парах мчится в плей-офф за выход АПЛ. Сейчас команда занимает как раз нужное 6 место.
В активе у «Рединга» 66 очков. Причем отрыв от идущего на ступеньку ниже «Борнмута» минимальный, причем у последних есть матч в запасе.
В минувшем туре «Рединг» дома уверенно одолел «Дерби Каунти» (3:1). Так что борьба за плей-офф развернулась с новой силой.
Как для одного из лидеров Чемпионшип, «Рединг» забивает относительно регулярно — 56 голов в 40 матчах. А вот оборона у команды сверхнадежностью не отличается — 43 пропущенных мяча.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 1.80, на ничью за 3.45, а на «Рединг» — за 4.80
«Шершни» в минувшем туре потеряли очки, и явно будут стремиться вернуться на победные рельсы.
«Рединг» не слишком надежен в обороне, зато атакует вполне прилично.
Обе команды сильны в атаке, так что хотя бы одна из них наверняка отличится до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69