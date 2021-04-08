В четверг, 8 апреля, в первом поединке 1/4 финала Лиги Европы в Загребе на стадионе «Максимир» «Динамо» Загреб сыграет с «Вильярреалом». Начало игры — в 22:00 по мск. «Динамо» Загреб — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Загреб

Загребское «Динамо» очень уверенно преодолело групповую стадию Лиги Европы. В одном квартете с ЦСКА, «Вольфсбергом» и «Фейноордом» оно четыре раза выиграло при двух ничьих, пропустив всего один гол.

На стадии 1/16 финала второго по значимости европейского кубка коллектив из столицы Хорватии одолел российский «Краснодар», дважды победив — 1:0 дома и 3:2 на выезде.

В следующем раунде команда сенсационно прошла «Тоттенхэм». После поражения 0:2 на выезде в первом матче она разгромила соперника 3:0 в домашних стенах.

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К данному поединку «динамовцы» серией из четырех поединков без поражений. В национальном первенстве они лидируют, опережая ближайшего преследователя по разнице мячей.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. Сейчас команда занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры, но имеет все шансы на подъем.

Унаи Эмери знает, что делает. Вот и в минувшем туре «субмарина» на выезде переиграла «Гранаду» (3:0).

В 1/16 финала левантийцы прошли «Зальцбург» с общим счетом 4:1. В следующем раунде им удалось обыграть «Динамо» Киев с общим результатом 4:0.

На сегодня у коллектива серия из пяти побед кряду во всех турнирах. Непосредственно перед ней он потерпел два поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,80.