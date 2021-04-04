«Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 14:00 мск. «Саутгемптон» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» проводит привычный для себя сезон без особых задач. Нынешнее 14 место вполне символизирует все бытие клуба.

Причем «святые» пока еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Отрыв от зоны вылета составляет всего 7 очков.

Тем более, у команды — одна из худших линий обороны в АПЛ. «Саутгемптон» многовато пропускает: 51 мяч в 29 встречах.

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С «Бернли» у «святых» сложные взаимоотношения. Из пяти последних матчей «Саутгемптон» выиграл лишь в одном (последнем) при двух поражениях.

«Бернли»

«Бернли» в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Нынешнее 15 место — показательное. Вот только 22 забитых мяча — маловато.

Для команды последние туры превращаются в испытание на прочность. Нужно брать очки, ведь конкуренты за сохранение прописки в элите тоже не собираются дремать.

«Бернли» в минувшем туре сотворил мини-сенсацию. На выезде «кларетовые» одолели крепкий «Эвертон» (1:2).

Причем до того «Бернли» поочередно отбирал очки у «Лестера» и «Арсенала». Те поединки завершились с одинаковым счетом 1:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 2.14, на ничью за 3.43, а на «Бернли» — за 3.68

Учитывая турнирную ситуацию, хозяева постараются как можно надежнее отдалиться от опасной зоны.

«Бернли» крайне мало забивает (22 гола), но в последних матчах демонстрирует приличные результаты.

Матчи этих соперников крайне редко обходятся без забитых мячей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.67