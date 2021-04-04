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    Если «Валенсия» и победит, то перевес будет минимальным

    «Кадис» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Примеры 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Валенсия»
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    Гонсалу Гедеш
    В матче 29 тура испанской Примеры «Кадис» примет «Валенсию» на стадионе «Рамон де Карранса». Игра состоится 4 апреля. Начало в 19:30 мск. «Кадис» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Апреля 2021 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 19:30 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.15
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Кадис»

    Перед это встречей «Кадис» находится на 15 позиции с 29 очками. У команды лишь одна победа в пяти турах чемпионата и помимо этого 2 поражения с двумя ничьими.

    Кроме победы над «Эйбаром» (1:0) стоит отметить ничью с «Барселоной» (1:1). При этом «Кадис» проиграл« Вильярреалу» (1:2) и «Бетису» (0:1). Помимо этого была ничья с «Алавесом» (1:1).

    Дома «Кадис» проиграл 3 из 4 матчей, но там был непростой календарь. Подряд хозяевам попались «Бетис», «Атлетик» и «Атлетико».

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    В списке травмированных футболистов отмечены Энтони Лосано и Луисми Кесада.

    «Валенсия»

    «Валенсия» находится чуть выше — на 12 позиции. «Бэтмены» набрали 33 очка в 28 матчах. Отметим, что на протяжении шести туров у них не было ни одной ничьи.

    «Валенсия» за указанный период одержала 3 победы и 3 раза потерпела поражение. С одинаковым счетом команда победила «Вильярреал» и «Гранаду» (2:1), проиграв при этом «Хетафе» (0:3) и «Леванте» (0:1).

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    • Также «Оранжевые» смогли набрать 3 очка в игре с «Сельтой» (2:0). Перед этим те же три пункта отобрал у гостей мадридский «Реал» (0:2).

    У «Валенсии» есть свои травмированные. Речь идет об Эллакиме Мангаля и Яспере Силлессене.

    Прогноз и ставка

    На бумаге перевес на стороне «Валенсии» — 3.25 против 2.46. Ничья оценивается букмекерами коэффициентом 3.10.

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    В начале января этого года команды провели матч первого круга и завершили его вничью 1:1. «Кадис» любит преследовать соперника на протяжении игры. По крайней мере так было в 4 из 5 последних встреч — «Кадис» не проигрывал с отрывом больше, чем в гол.

    «Валенсия» — фаворит. Давайте поставим на то, что «Бэтмены» выиграют с отрывом в один мяч или снова будет ничья.

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