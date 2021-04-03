3 апреля в Неаполе на Стадионе им. Марадоны «Наполи» сыграет с «Кротоне» в поединке 29-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 16:00 по мск. «Наполи» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» ставит перед собой задачу по итогам сезона пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас он с 53 очками идет на пятом месте в Серии А, отставая от заветной четвертой строки на два балла, но имеет игру в запасе.

В данный момент у дружины Гаттузо 6-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой она добилась пяти викторий и один раз сыграла вничью, поделив очки 3 марта в гостях с «Сассуоло» (3:3).

После этого неаполитанцы в рамках чемпионата страны поочередно расправились дома с «Болоньей» (3:1), а также на выезде с «Миланом» (1:0) и «Ромой» (2:0) в своей последней проведенной встрече.

Все прогнозы на Серию А

В родных стенах «Наполи» заработал 28 очков из 53. Коллектив добился девяти победных результатов, раз сыграл вничью и трижды потерпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 33:11.

«Кротоне»

«Кротоне» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав всего 15 очков в 28 проведенных поединках. От 17 спасительной строки коллектив отстает на восемь пунктов.

За последние десять туров первенства «акулы» смогли разжиться всего лишь тремя баллами, которые заработали 7 марта, обыграв на своей территории «Торино» со счетом 4:2. Остальные девять встреч они проиграли.

Перед уходом на международный перерыв «пифагорейцы» с почетным счетом по 2:3 были повержены в Риме «Лацио» и в родных стенах «Болоньей» в последнем туре чемпионата.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Кротоне» еще на побеждал. Коллектив только дважды сыграл вничью и потерпел 12 поражений. Разница мячей в этих встречах составляет 12:41.

В первом круге «Наполи» разгромил «Кротоне» на его поле со счетом 4:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.23.

На викторию «Кротоне» дают — 13.50, ничья оценена — в 7.00.

«Акулы», которые в гостях играют просто ужасно, вряд ли смогут избежать очередного крупного поражения. Наш прогноз и ставка на эту игру — победа «Наполи» с форой (-1,5).