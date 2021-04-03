ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж ГнабриКвалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро«Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки» Мяч Лиги чемпионовНеожиданные проблемы реформы Лиги чемпионов
  • 23:55
    • СМИ: Олич подписал контракт с ЦСКА до июня 2022 года
    Все новости спорта

    Неаполитанцы приблизят «акул» к Серии Б

    «Наполи» — «Кротоне». Прогноз и ставка (к. 1.68) на футбол, чемпионат Италии, 3 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Кротоне Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Кротоне»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дженнаро Гаттузо
    3 апреля в Неаполе на Стадионе им. Марадоны «Наполи» сыграет с «Кротоне» в поединке 29-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 16:00 по мск. «Наполи» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 03 Апреля 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 16:00 Кротоне Кротоне
  • Италия. Серия А
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 14.50
  • Ставка!
    •

    «Наполи»

    «Наполи» ставит перед собой задачу по итогам сезона пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас он с 53 очками идет на пятом месте в Серии А, отставая от заветной четвертой строки на два балла, но имеет игру в запасе.

    В данный момент у дружины Гаттузо 6-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой она добилась пяти викторий и один раз сыграла вничью, поделив очки 3 марта в гостях с «Сассуоло» (3:3).

    После этого неаполитанцы в рамках чемпионата страны поочередно расправились дома с «Болоньей» (3:1), а также на выезде с «Миланом» (1:0) и «Ромой» (2:0) в своей последней проведенной встрече.

    Все прогнозы на Серию А

    В родных стенах «Наполи» заработал 28 очков из 53. Коллектив добился девяти победных результатов, раз сыграл вничью и трижды потерпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 33:11.

    «Кротоне»

    «Кротоне» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав всего 15 очков в 28 проведенных поединках. От 17 спасительной строки коллектив отстает на восемь пунктов.

    За последние десять туров первенства «акулы» смогли разжиться всего лишь тремя баллами, которые заработали 7 марта, обыграв на своей территории «Торино» со счетом 4:2. Остальные девять встреч они проиграли.

  • Серия А: остановит ли кто-то «Интер», и кто удивит?
  • Какую концовку подарит чемпионат Италии?
  • 28/03/2021

    • Перед уходом на международный перерыв «пифагорейцы» с почетным счетом по 2:3 были повержены в Риме «Лацио» и в родных стенах «Болоньей» в последнем туре чемпионата.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Кротоне» еще на побеждал. Коллектив только дважды сыграл вничью и потерпел 12 поражений. Разница мячей в этих встречах составляет 12:41.

    В первом круге «Наполи» разгромил «Кротоне» на его поле со счетом 4:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.23.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию «Кротоне» дают — 13.50, ничья оценена — в 7.00.

    «Акулы», которые в гостях играют просто ужасно, вряд ли смогут избежать очередного крупного поражения. Наш прогноз и ставка на эту игру — победа «Наполи» с форой (-1,5).

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Корда — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Чикаго — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Клипперс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Престон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барнсли — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021     Артем Дзюба
  • Ответ хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
    • 20:56 27/03/2021     Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Кротоне» 03.04.2021 в 16:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.68.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры