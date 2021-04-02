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    Дубль «быков» положит в свою копилку три очка?

    «Краснодар-2» — «Чертаново». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, ФНЛ, 2 апреля 2021 года

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    «Краснодар-2»
    В стартовом поединке 34-го тура первенства первой российской лиги «Краснодар-2» на своем поле сыграет с «Чертаново». Игра пройдет 2 апреля, начало — в 14:00 по мск. «Краснодар-2» — «Чертаново»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Апреля 2021 года
    Краснодар-2
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    •  Краснодар-2 14:00 Чертаново Чертаново
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    Коэффициенты на матч
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    «Краснодар-2»

    Дубль «Краснодара» ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 34 набранными очками идет в зоне вылета, на 18 строке, но от безопасной 16 позиции отстает всего лишь на балл.

    В весенней части первенства «быки» смогли выиграть лишь одну игру из семи, одолев 6 марта дома «Велес» со счетом 2:1. Еще в этот период они дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско.

    Так, три из четырех поражений пришлись на последние три тура первенства, где краснодарцы уступили в гостях «Оренбургом» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (0:3), а еще на своей территории «Енисею» (0:2).

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    23 из 34 баллов второй состав «Краснодара» набрал на своей арене. Он выиграл шесть встреч, а также по пять раз проигрывал и играл вничью. Разница мячей в этих играх составляет 28:23.

    «Чертаново»

    «Чертаново» в данный момент занимает 20 место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 25 баллов, отставая от 16 безопасной строки аж на девять пунктов.

    Сейчас у москвичей 8-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны, в которой они шесть раз проиграли и два матча свели вничью. Последняя их виктория датирована 29 ноябрем 2020 года, когда они дома переиграли 1:0 «Нефтехимик».

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    • В двух минувших турах «черятята» очков не набрали, проиграв оба раза. Сперва они в дерби были разгромлены «Торпедо» (0:3), а затем дома обидно уступили «Акрону» (0:1), пропустив на пятой компенсированной минуте.

    Вне родных стен «Чертаново» набрало лишь 13 баллов. Команда добилась четырех выигрышей, раз делила очки с оппонентом и 12 раз была повержена, разница мячей — 14:37.

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    В игре первого круга «Чертаново» на своем поле взяло верх над «Краснодаром-2» (1:0), а в минувшем сезоне они обменялись гостевыми викториями по 2:1.

    Прогноз и ставка на «Краснодар-2» — «Чертаново»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Краснодара-2» — 2.64, победа «Чертаново» — 3.20, ничья — 3.10.

    У «быков» борьба за выживание не так безнадежна, как у «чертят», которые уже одной ногой в ПФЛ. Краснодарцы в случае своей победы даже могут покинуть зону вылета. Ставим в этом матче на викторию хозяев.

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