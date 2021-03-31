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    Венгрия продолжит крушить аутсайдеров

    Андорра — Венгрия. Прогноз (к. 1.97) и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Андорра — Венгрия
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    Венгрия занимает третье место в группе
    В 3-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Андорры примет сборную Венгрии. Матч пройдет на стадионе «Насьональ» в Андорра ла Велье. Начало — в 21:45 мск. Андорра — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 31 Марта 2021 года
    Андорра
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    •  Андорра 21:45 Венгрия Венгрия
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    Коэффициенты на матч
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    Андорра

    Сборной Андорры уготована роль аутсайдера группы. Тем не менее, на старте отбора она оказала сопротивление Албании и проиграла с минимальным счетом 0:1.

    Правда, уже во втором туре коллектив без шансов проиграл одному из фаворитов секстета Польше (0:3). Посему он занимает пятое место, опережая Сан-Марино по разнице мячей.

    Скромная команда показывает типичные для себя плохие результаты. В 15 предыдущих поединках она ни разу не выиграла.

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    При этом в прошлых матчах сборная потерпела шесть поражений. Более того, ей удалось забить только два мяча.

    Венгрия

    Сборная Венгрии попала в группу I, где кроме ее грядущего соперника также сыграют Англия, Албания и Андорра и Польша. Последнюю она едва не победила на старте отбора, но та спаслась от поражения — 3:3.

    Во втором туре квалификации на чемпионат мира коллектив разгромил другого аутсайдера секстета Сан-Марино со счетом 3:0 и занимает третье место с отставанием в два очка от лидера Англии.

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    • Мадьярская команда показывает неплохие результаты, благодаря которым вышла в финальную часть Евро-2020. Это удалось в драматичных матчах плей-офф против Исландии.

    Коллектив не знает поражений восемь поединков кряду во всех турнирах. Победить он сумел в пяти играх при трех ничьих.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,168.

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    Успех хозяев поля оценивается в 26, ничья — в 7,8.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,97.

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