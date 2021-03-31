В 3-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Андорры примет сборную Венгрии. Матч пройдет на стадионе «Насьональ» в Андорра ла Велье. Начало — в 21:45 мск. Андорра — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андорра

Сборной Андорры уготована роль аутсайдера группы. Тем не менее, на старте отбора она оказала сопротивление Албании и проиграла с минимальным счетом 0:1.

Правда, уже во втором туре коллектив без шансов проиграл одному из фаворитов секстета Польше (0:3). Посему он занимает пятое место, опережая Сан-Марино по разнице мячей.

Скромная команда показывает типичные для себя плохие результаты. В 15 предыдущих поединках она ни разу не выиграла.

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При этом в прошлых матчах сборная потерпела шесть поражений. Более того, ей удалось забить только два мяча.

Венгрия

Сборная Венгрии попала в группу I, где кроме ее грядущего соперника также сыграют Англия, Албания и Андорра и Польша. Последнюю она едва не победила на старте отбора, но та спаслась от поражения — 3:3.

Во втором туре квалификации на чемпионат мира коллектив разгромил другого аутсайдера секстета Сан-Марино со счетом 3:0 и занимает третье место с отставанием в два очка от лидера Англии.

Мадьярская команда показывает неплохие результаты, благодаря которым вышла в финальную часть Евро-2020. Это удалось в драматичных матчах плей-офф против Исландии.

Коллектив не знает поражений восемь поединков кряду во всех турнирах. Победить он сумел в пяти играх при трех ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,168.

Успех хозяев поля оценивается в 26, ничья — в 7,8.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,97.