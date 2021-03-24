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    В Самаре много голов не будет

    «Крылья Советов» — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, ФНЛ, 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Нефтехимик»
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    В среду, 24 марта, в Самаре местные «Крылья Советов» сыграет с «Нефтехимиком» в 32-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 15:00 по мск. «Крылья Советов» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Марта 2021 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 15:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» являются единоличными лидерами первого российского дивизиона. На счету у команды 70 баллов и отрыв от ближайшего преследователя в пять пунктов.

    Самарский коллектив блестяще провел поединки после зимнего перерыва, выиграв все шесть проведенных с учетом всех турниров, пропустив за все это время всего лишь два гола при 18 забитых.

    В минувшем туре первенства «волжане» в Брянске одолели местное «Динамо» со счетом 2:0, а игровым днем ранее на своей территории справились с омским «Иртышом» — 3:1.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах «Крылышки» в этом чемпионате теряли очки только дважды, раз сыграв вничью и раз уступив. В остальных 14 встречах они неизменно побеждали. Разница мячей — 44:6.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» с 53 зачетными пунктами разместился на восьмой строке в турнирной таблице первого российского дивизиона, уступая четыре балла зоне плей-офф.

    После зимнего перерыва клуб из Нижнекамска в чемпионате только раз не смог победить, сыграв пару туров тому назад вничью в гостях с «Аланией» — 1:1.

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    • Остальные четыре поединка первенства он выиграл с общим счетом 9:2. Так, одна из викторий состоялась в прошлом игровом дне, где нижнекамцы одолели в гостях «Текстильщик» со счетом 1:0.

    Вне родных стен в текущем первенстве первой лиги «Нефтехимик» восемь раз выигрывал, семь раз уступал, а также раз сыграл вничью. Разница мячей в этих играх составляет 20:22.

    В первом круге в Нижнекамске эти клубы расписали мировую со счетом 1:1.

    Прогноз и ставка на «Крылья Советов» — «Нефтехимик»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Нефтехимика» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.40.

    Так как оба коллектива надежно действуют в обороне, то от их очного противостоянии не стоит ждать верхового исхода. Наш прогноз и ставка на данную встречу — ТМ 2,5.

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    Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Нефтехимик» 24.03.2021 в 15:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.75.
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