В среду, 24 марта, в Самаре местные «Крылья Советов» сыграет с «Нефтехимиком» в 32-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 15:00 по мск. «Крылья Советов» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» являются единоличными лидерами первого российского дивизиона. На счету у команды 70 баллов и отрыв от ближайшего преследователя в пять пунктов.

Самарский коллектив блестяще провел поединки после зимнего перерыва, выиграв все шесть проведенных с учетом всех турниров, пропустив за все это время всего лишь два гола при 18 забитых.

В минувшем туре первенства «волжане» в Брянске одолели местное «Динамо» со счетом 2:0, а игровым днем ранее на своей территории справились с омским «Иртышом» — 3:1.

Прогнозы на ФНЛ

В родных стенах «Крылышки» в этом чемпионате теряли очки только дважды, раз сыграв вничью и раз уступив. В остальных 14 встречах они неизменно побеждали. Разница мячей — 44:6.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» с 53 зачетными пунктами разместился на восьмой строке в турнирной таблице первого российского дивизиона, уступая четыре балла зоне плей-офф.

После зимнего перерыва клуб из Нижнекамска в чемпионате только раз не смог победить, сыграв пару туров тому назад вничью в гостях с «Аланией» — 1:1.

Остальные четыре поединка первенства он выиграл с общим счетом 9:2. Так, одна из викторий состоялась в прошлом игровом дне, где нижнекамцы одолели в гостях «Текстильщик» со счетом 1:0.

Вне родных стен в текущем первенстве первой лиги «Нефтехимик» восемь раз выигрывал, семь раз уступал, а также раз сыграл вничью. Разница мячей в этих играх составляет 20:22.

В первом круге в Нижнекамске эти клубы расписали мировую со счетом 1:1.

Прогноз и ставка на «Крылья Советов» — «Нефтехимик»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.90.

На викторию «Нефтехимика» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.40.

Так как оба коллектива надежно действуют в обороне, то от их очного противостоянии не стоит ждать верхового исхода. Наш прогноз и ставка на данную встречу — ТМ 2,5.