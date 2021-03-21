В воскресенье, 21 марта, «Астон Вилла» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Вилла Парк», начнется в 22:30 по московскому времени. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 41 очко.

«Вилланы» одержали 12 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели десять поражений.

В марте команда Дина Смита уступила «Шеффилд Юнайтед» (0:1), а также разошлась миром с «Вулверхэмптоном» (0:0) и «Ньюкаслом» (1:1).

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После травм у «Астон Виллы» восстанавливаются Уэсли, Джек Грилиш, Бертран Траоре и Кортни Хос.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 45 баллами.

На счету «шпор» 13 побед, шесть ничьих и девять поражений в 28 сыгранных турах национального первенства.

В этом месяце подопечные Жозе Моуринью обыграли «Фулхэм» (1:0) и «Кристал Пэлас» (4:1), но уступили «Арсеналу» (1:2).

Также лондонцы вылетели из Лиги Европы, проиграв в 1/8 финала загребскому «Динамо» (2:0 и 0:3 д.в.).

У «Тоттенхэма» травмы залечивают Эрик Ламела и Сон Хын Мин.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тоттенхэма» — 2.40, победа «Астон Виллы» — 3.00, ничья — 3.50.

«Шпоры» пережили трудную неделю, когда сначала проиграли в дерби Северного Лондона, а затем позорно вылетели из Лиги Европы.

Жозе Моуринью так и не смог внятно объяснить, что произошло в Загребе, а капитан команды Уго Льорис прямо обвинял некоторых своих партнеров в плохой игре.

На «Вилла Парк» «Тоттенхэм» приедет без Ламелы и Сона, и это серьезная потеря. Но все же у лондонцев хватает талантов, способных победить «Виллу».

Команда Дина Смита тоже не отличается большой стабильностью. Она забила всего два гола в четырех последних матчах и проиграла половину из четырех недавних домашних встреч.

Существуют слухи, что игроки «шпор» попросту хотят избавиться от Моуринью, но сейчас им важно проявить личную гордость и все же прервать череду неудач. Наш прогноз и ставка — «победа "Тоттенхэма" с форой 0» за 1.72.

Также можно попробовать «индивидуальный тотал "Тоттенхэма" больше 1,5» за 2.15, поскольку одного гола может оказаться недостаточно для победы.