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    Придет ли «Тоттенхэм» в себя после загребского кошмара?

    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
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    Гарри Кейн
    В воскресенье, 21 марта, «Астон Вилла» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Вилла Парк», начнется в 22:30 по московскому времени. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Марта 2021 года
    Астон Вилла
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    •  Астон Вилла 22:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 41 очко.

    «Вилланы» одержали 12 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели десять поражений.

    В марте команда Дина Смита уступила «Шеффилд Юнайтед» (0:1), а также разошлась миром с «Вулверхэмптоном» (0:0) и «Ньюкаслом» (1:1).

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    После травм у «Астон Виллы» восстанавливаются Уэсли, Джек Грилиш, Бертран Траоре и Кортни Хос.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 45 баллами.

    На счету «шпор» 13 побед, шесть ничьих и девять поражений в 28 сыгранных турах национального первенства.

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    • В этом месяце подопечные Жозе Моуринью обыграли «Фулхэм» (1:0) и «Кристал Пэлас» (4:1), но уступили «Арсеналу» (1:2).

    Также лондонцы вылетели из Лиги Европы, проиграв в 1/8 финала загребскому «Динамо» (2:0 и 0:3 д.в.).

    У «Тоттенхэма» травмы залечивают Эрик Ламела и Сон Хын Мин.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тоттенхэма» — 2.40, победа «Астон Виллы» — 3.00, ничья — 3.50.

    «Шпоры» пережили трудную неделю, когда сначала проиграли в дерби Северного Лондона, а затем позорно вылетели из Лиги Европы.

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    Жозе Моуринью так и не смог внятно объяснить, что произошло в Загребе, а капитан команды Уго Льорис прямо обвинял некоторых своих партнеров в плохой игре.

    На «Вилла Парк» «Тоттенхэм» приедет без Ламелы и Сона, и это серьезная потеря. Но все же у лондонцев хватает талантов, способных победить «Виллу».

    Команда Дина Смита тоже не отличается большой стабильностью. Она забила всего два гола в четырех последних матчах и проиграла половину из четырех недавних домашних встреч.

    Существуют слухи, что игроки «шпор» попросту хотят избавиться от Моуринью, но сейчас им важно проявить личную гордость и все же прервать череду неудач. Наш прогноз и ставка — «победа "Тоттенхэма" с форой 0» за 1.72.

    Также можно попробовать «индивидуальный тотал "Тоттенхэма" больше 1,5» за 2.15, поскольку одного гола может оказаться недостаточно для победы.

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    Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» 21.03.2021 в 22:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.72.
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