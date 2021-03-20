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    «Спартак-2» капитулирует перед «Аланией»?

    «Спартак-2» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 1.64) на футбол, ФНЛ, 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Алания»
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    Игроки «Спартака-2»
    «Спартак-2» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 марта, начало — в 14:00 мск. «Спартак-2» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Марта 2021 года
    Спартак-2
  • Москва
    •  Спартак-2 14:00 Алания Алания
  • Владикавказ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Спартак-2»

    «Спартак-2» сейчас выглядит крайне неубедительно в свете борьбы за выживание в РПЛ. Мало того, на тренерском мостике москвичей уже успела произойти рокировка: Романа Пилипчука сменил Евгений Бушманов.

    Вот и последний свой матч команда провалила. «Велес» просто смял оборону спартаковцев, отправив в сетку ворот команды Бушманова аж пять безответных мячей.

    При всем при этом, «Спартак-2» занимает 15 место в турнирной таблице «лучшей лиги мира». И показатели команды в атаке выглядят скромненько — лишь 30 мячей в 30 сыгранных матчах.

    Прогнозы на ФНЛ

    В матче первого круга москвичи оказали достойное сопротивление владикавказцам, причем на выезде (2:1). Правда, нынешние реалии несколько отличаются, и теперь «Спартак-2» находится в психологическом кризисе.

    «Алания»

    «Аланию» несколько подкосила дисквалификация наставника Спартака Гогниева. Тем не менее, команда уже обогнала «Торпедо», сместив москвичей с топ-четверки.

    Сейчас «Алания» занимает искомое 4 место в турнирной таблице ФНЛ. При этом атака команды Гогниева радует глаз — 58 голов в 30 встречах. Пропущено же лишь 29 мячей.

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    • В минувшем туре владикавказцы дома не сумели обыграть «Нефтехимик» (1:1). При этом три тура назад «Алания» дома сенсационно уступила «Томи» (2:3), что, собственно и стало катализатором эмоций со стороны игроков и тренерского штаба.

    Разумеется, выезд к молодым спартаковцам однозначно рассматривается, как шанс взять три очка. Впору лишь сыграть в свой любимый атакующий футбол и воспользоваться проблемами москвичей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.50, на ничью за 3.85, а на «Спартак-2» — за 7.80

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    Хозяева пока проваливают весенний цикл, и вряд ли смогут рассчитывать на очки во встрече с кандидатом на повышение в классе.

    «Алания» отлично атакует, и наверняка воспользуется проблемами спартаковцев в обороне.

    «Алания» смотрится куда мощнее молодых спартаковцев, и имеет все шансы добыть викторию на чистом классе. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -0.75 с коэффициентом 1.64

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