«Спартак-2» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 марта, начало — в 14:00 мск. «Спартак-2» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак-2»

«Спартак-2» сейчас выглядит крайне неубедительно в свете борьбы за выживание в РПЛ. Мало того, на тренерском мостике москвичей уже успела произойти рокировка: Романа Пилипчука сменил Евгений Бушманов.

Вот и последний свой матч команда провалила. «Велес» просто смял оборону спартаковцев, отправив в сетку ворот команды Бушманова аж пять безответных мячей.

При всем при этом, «Спартак-2» занимает 15 место в турнирной таблице «лучшей лиги мира». И показатели команды в атаке выглядят скромненько — лишь 30 мячей в 30 сыгранных матчах.

Прогнозы на ФНЛ

В матче первого круга москвичи оказали достойное сопротивление владикавказцам, причем на выезде (2:1). Правда, нынешние реалии несколько отличаются, и теперь «Спартак-2» находится в психологическом кризисе.

«Алания»

«Аланию» несколько подкосила дисквалификация наставника Спартака Гогниева. Тем не менее, команда уже обогнала «Торпедо», сместив москвичей с топ-четверки.

Сейчас «Алания» занимает искомое 4 место в турнирной таблице ФНЛ. При этом атака команды Гогниева радует глаз — 58 голов в 30 встречах. Пропущено же лишь 29 мячей.

В минувшем туре владикавказцы дома не сумели обыграть «Нефтехимик» (1:1). При этом три тура назад «Алания» дома сенсационно уступила «Томи» (2:3), что, собственно и стало катализатором эмоций со стороны игроков и тренерского штаба.

Разумеется, выезд к молодым спартаковцам однозначно рассматривается, как шанс взять три очка. Впору лишь сыграть в свой любимый атакующий футбол и воспользоваться проблемами москвичей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.50, на ничью за 3.85, а на «Спартак-2» — за 7.80

Хозяева пока проваливают весенний цикл, и вряд ли смогут рассчитывать на очки во встрече с кандидатом на повышение в классе.

«Алания» отлично атакует, и наверняка воспользуется проблемами спартаковцев в обороне.

«Алания» смотрится куда мощнее молодых спартаковцев, и имеет все шансы добыть викторию на чистом классе. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -0.75 с коэффициентом 1.64