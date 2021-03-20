ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч финала Лиги чемпионов-2021Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн Джордан ЛарссонТедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство «Арсенал» — «Олимпиакос»ЛЕ. «Арсенал» и «Рома» вышли в четвертьфинал, «МЮ» прошел «Милан»
  • 00:54
    • Гол Погба вывел «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал Лиги Европы
  • 00:50
    • «Аякс» снова нанес поражение «Янг Бойз»
  • 00:47
    • Дубль Морено принес «Вильярреалу» победу над киевским «Динамо»
  • 21:09
    • «Краснодар» уступил «Динамо», выигрывая 2:0
  • 20:59
    • «Спартак» нанес крупное поражение «Уралу»
  • 19:07
    • «Локомотив» вырвал победу у «Уфы»
  • 00:19
    • «Тоттенхэм» вылетел из Лиги Европы
    Все новости спорта

    Способен ли «Эвертон» выбить «Манчестер Сити» из Кубка?

    «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка (к. 2.70) на матч Кубка Англии по футболу 20 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Манчестер Сити
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити» выиграл 25 из 26 прошлых матчей
    В субботу, 20 марта, «Эвертон» на своем поле примет «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Виталити», начнется в 20:30 по московскому времени. «Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 20 Марта 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 20:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.80
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.32
  • Ставка!
    •

    «Эвертон»

    «Эвертон» прошел уже три раунда старейшего футбольного турнира в мире. Команда победила «Ротерхэм» (2:1), «Шеффилд Уэнсдей» (3:0) и «Тоттенхэм» (5:4).

    Мерсисайдцы вновь проводят сезон несбывшихся надежд. Сейчас команда Карло Анчелотти занимает 7 место, имея в своем активе лишь 46 очков.

    «Ириски» могли бы бороться за первые места, но атакуют слабовато, забив в 28 матчах лишь 40 раз. При этом оборона клуба частенько ошибается — 37 пропущенных мячей.

    Все прогнозы на футбол

    В двух предыдущих турах «Эвертон» проиграл. На выезде он не смог ничего противопоставить «Челси» (0:2), а затем потерпел поражение от «Бернли» (1:2).

    «Манчестер Сити»

    В текущем Кубке Англии «Сити» разгромил «Бирмингем» (3:0), затем победил «Челтенхэм Таун» (3:1), после чего оказался сильнее «Суонси» (3:1).

    Манкунианцы — единоличный лидер Премьер-лиги. У дружины Гвардиолы на счету 71 очко и отрыв от ближайшего противника в 14 баллов при поединке в запасе у второго МЮ.

  • Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн
  • УЕФА определит пары 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов 2020/2021. Онлайн-трансляция — в 14:00 мск 19 марта
  • Сегодня

    • На этой неделе клуб оформил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Гладбахом» (2:0) на своем поле.

    В трех предыдущих поединках во всех турнирах «Горожане» одержали победы. В 24 из 25 прошлых матчах на всех фронтах они выигрывали.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,30.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех хозяев поля оценивается в 9,50, тогда как ничья в основное время — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Кайсар — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Астана — Каспий Актау
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Славия М — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сочи — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Галатасарай — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арминия — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Генк — Стандард
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Парма — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • 00:30 14/03/2021     Никола Влашич
  • Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА. «Армейцы» показали безвольную игру
    • 19:27 13/03/2021     Криштиану Роналду
  • Трансферный дайджест. 9-15 марта
    • 20:59 15/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» 20.03.2021 в 20:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.70.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры