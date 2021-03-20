В субботу, 20 марта, «Эвертон» на своем поле примет «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Виталити», начнется в 20:30 по московскому времени. «Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» прошел уже три раунда старейшего футбольного турнира в мире. Команда победила «Ротерхэм» (2:1), «Шеффилд Уэнсдей» (3:0) и «Тоттенхэм» (5:4).

Мерсисайдцы вновь проводят сезон несбывшихся надежд. Сейчас команда Карло Анчелотти занимает 7 место, имея в своем активе лишь 46 очков.

«Ириски» могли бы бороться за первые места, но атакуют слабовато, забив в 28 матчах лишь 40 раз. При этом оборона клуба частенько ошибается — 37 пропущенных мячей.

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В двух предыдущих турах «Эвертон» проиграл. На выезде он не смог ничего противопоставить «Челси» (0:2), а затем потерпел поражение от «Бернли» (1:2).

«Манчестер Сити»

В текущем Кубке Англии «Сити» разгромил «Бирмингем» (3:0), затем победил «Челтенхэм Таун» (3:1), после чего оказался сильнее «Суонси» (3:1).

Манкунианцы — единоличный лидер Премьер-лиги. У дружины Гвардиолы на счету 71 очко и отрыв от ближайшего противника в 14 баллов при поединке в запасе у второго МЮ.

На этой неделе клуб оформил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы над «Гладбахом» (2:0) на своем поле.

В трех предыдущих поединках во всех турнирах «Горожане» одержали победы. В 24 из 25 прошлых матчах на всех фронтах они выигрывали.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,30.

Успех хозяев поля оценивается в 9,50, тогда как ничья в основное время — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,70.