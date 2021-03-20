«Динамо» Брянск сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 марта, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Брянск — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Брянск

«Динамо» Брянск сейчас выглядит крайне неубедительно. Еще бы, сраженная ковидной эпидемией, команда Евгения Перевертайло медленно, но верно идет ко дну.

Вот и последний свой матч команда провела неудачно. На выезде подопечные Перевертайло минимально уступила «Текстильщику».

При всем при этом, «Динамо» Брянск проиграло все три весенних матча. «Нефтехимик» динамовцев просто деклассировал (5:1), а с дома с «Аланией» вышло лишь немного позитивнее (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

Поединок первого круга еще долго будет вспоминаться брянским клубом, словно страшный сон. Еще бы, ведь динамовцы были биты со счетом 7:0.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» уже никто не остановит на пути к РПЛ. Куда там, ведь парни Игоря Осинькина сносят всех и вся на своем пути, и уже оторвались от группы преследователей.

Сейчас «Крылья Советов» занимают 1 место в турнирной таблице. При этом самарцы настреляли уже 67 мячей в 30 поединках, пропустив в свои ворота только 21 гол.

В минувшем туре «крылышки» вновь были на коне. Дома самарцы, как и положено лидеру, легко и непринужденно переиграли «Иртыш» (3:1).

До того «Крылья Советов» поочередно одолели «Нижний Новгород» (0:1), «Чертаново» (5:0) и «Томь» (1:3). Чемпионский ход, не иначе!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.16, на ничью за 6.65, а на «Динамо» Брянск — за 18.00

Динамовцам не позавидуешь, но хозяева будут делать все, дабы не повторился кошмар первого круга.

Гости попросту не замечают соперников, и этот поединок не будет исключением.

«Крылышки» на голову сильнее хозяев, к тому же в матче первого круга банально поглумились над динамовцами. Наши прогноз и ставка — Фора «Крыльев Советов» -1.75 с коэффициентом 1.75