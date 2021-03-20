«Динамо» Брянск
«Динамо» Брянск сейчас выглядит крайне неубедительно. Еще бы, сраженная ковидной эпидемией, команда Евгения Перевертайло медленно, но верно идет ко дну.
Вот и последний свой матч команда провела неудачно. На выезде подопечные Перевертайло минимально уступила «Текстильщику».
При всем при этом, «Динамо» Брянск проиграло все три весенних матча. «Нефтехимик» динамовцев просто деклассировал (5:1), а с дома с «Аланией» вышло лишь немного позитивнее (0:2).
Поединок первого круга еще долго будет вспоминаться брянским клубом, словно страшный сон. Еще бы, ведь динамовцы были биты со счетом 7:0.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» уже никто не остановит на пути к РПЛ. Куда там, ведь парни Игоря Осинькина сносят всех и вся на своем пути, и уже оторвались от группы преследователей.
Сейчас «Крылья Советов» занимают 1 место в турнирной таблице. При этом самарцы настреляли уже 67 мячей в 30 поединках, пропустив в свои ворота только 21 гол.
В минувшем туре «крылышки» вновь были на коне. Дома самарцы, как и положено лидеру, легко и непринужденно переиграли «Иртыш» (3:1).
До того «Крылья Советов» поочередно одолели «Нижний Новгород» (0:1), «Чертаново» (5:0) и «Томь» (1:3). Чемпионский ход, не иначе!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.16, на ничью за 6.65, а на «Динамо» Брянск — за 18.00
Динамовцам не позавидуешь, но хозяева будут делать все, дабы не повторился кошмар первого круга.
Гости попросту не замечают соперников, и этот поединок не будет исключением.
«Крылышки» на голову сильнее хозяев, к тому же в матче первого круга банально поглумились над динамовцами. Наши прогноз и ставка — Фора «Крыльев Советов» -1.75 с коэффициентом 1.75