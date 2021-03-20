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    «Крылышки» покажут класс!

    «Динамо» Брянск — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, ФНЛ, 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Брянск — «Крылья Советов»
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    Иван Сергеев
    «Динамо» Брянск сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 марта, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Брянск — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 15.00
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 1.22
  • Ставка!
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    «Динамо» Брянск

    «Динамо» Брянск сейчас выглядит крайне неубедительно. Еще бы, сраженная ковидной эпидемией, команда Евгения Перевертайло медленно, но верно идет ко дну.

    Вот и последний свой матч команда провела неудачно. На выезде подопечные Перевертайло минимально уступила «Текстильщику».

    При всем при этом, «Динамо» Брянск проиграло все три весенних матча. «Нефтехимик» динамовцев просто деклассировал (5:1), а с дома с «Аланией» вышло лишь немного позитивнее (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Поединок первого круга еще долго будет вспоминаться брянским клубом, словно страшный сон. Еще бы, ведь динамовцы были биты со счетом 7:0.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» уже никто не остановит на пути к РПЛ. Куда там, ведь парни Игоря Осинькина сносят всех и вся на своем пути, и уже оторвались от группы преследователей.

    Сейчас «Крылья Советов» занимают 1 место в турнирной таблице. При этом самарцы настреляли уже 67 мячей в 30 поединках, пропустив в свои ворота только 21 гол.

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    • В минувшем туре «крылышки» вновь были на коне. Дома самарцы, как и положено лидеру, легко и непринужденно переиграли «Иртыш» (3:1).

    До того «Крылья Советов» поочередно одолели «Нижний Новгород» (0:1), «Чертаново» (5:0) и «Томь» (1:3). Чемпионский ход, не иначе!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.16, на ничью за 6.65, а на «Динамо» Брянск — за 18.00

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    Динамовцам не позавидуешь, но хозяева будут делать все, дабы не повторился кошмар первого круга.

    Гости попросту не замечают соперников, и этот поединок не будет исключением.

    «Крылышки» на голову сильнее хозяев, к тому же в матче первого круга банально поглумились над динамовцами. Наши прогноз и ставка — Фора «Крыльев Советов» -1.75 с коэффициентом 1.75

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